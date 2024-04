Un compañero del diplomado de Salud Mitocondrial es el fundador de Jay Feldman Wellness y es el presentador del pódcast llamado “Energy Balance”. Un concepto clave que presenta es que cuando el combustible de los alimentos que consume no se puede metabolizar y convertir de manera eficiente en energía (ATP), por lo general se desvía y se almacena como grasa.

Otro concepto clave es que cuando se tiene mucha energía, significa que su metabolismo está acelerado, por lo que parte de la solución para la obesidad es aumentar la tasa metabólica.

No poder quemar el combustible (metabolización de los alimentos) es la razón por la que las personas con obesidad también suelen tener otros problemas de salud, como poca energía, fatiga, incapacidad para concentrarse, problemas digestivos y mala función inmunológica.

“Veo la salud desde una perspectiva bioenergética; la idea de que la energía, es decir, la energía que se produce en nuestras mitocondrias es el principal motor de nuestra salud, y la falta de esa energía es lo que causa la disfunción...

Yo diría que la obesidad es un problema energético y luego se le agregan problemas endocrinos que ocurren en el frente energético. Entonces, sería de mucha ayuda enfocarse en las hormonas... como el cortisol... hormonas tiroideas... hormonas reproductivas...

“Esas cosas son muy efectivas cuando intentamos saber dónde se encuentra alguien, ya que no siempre se puede ver lo que sucede en las células y las mitocondrias. Entonces, podemos considerar a las hormonas como agentes, pero esas hormonas solo son señales y mensajeros que se producen o inhiben en respuesta a lo que sucede en un estado energético”.

Como indica Feldman, su metabolismo es un sistema sensible, sobre todo cuando se trata del metabolismo de la glucosa. Cosas como la disfunción mitocondrial, el estrés psicológico, el estrés oxidativo (estrés reductivo), los metales pesados, las endotoxinas, la falta de sueño y ciertas deficiencias nutricionales pueden hacer que el metabolismo no queme grasa, lo que luego afecta el metabolismo de la glucosa y convierte la glucosa en grasa en lugar de energía.

”Es por eso que debemos analizar las opciones de alimentos en términos de cómo afectan nuestra producción de energía”, dice Feldman. El punto de vista convencional dice que el combustible equivale a energía, razón por la cual se dice que la obesidad es un exceso de energía y que todo lo que hay que hacer es comer menos y hacer más ejercicio. Sin embargo, no todo eso es verdad. De acuerdo con Feldman:

Muchos, incluyéndome, solíamos creer que optimizar la quema de grasa era la solución, no solo para la obesidad, sino también para la mayoría de los demás problemas de salud, pero ahora estamos empezando a descubrir que esa es una idea errónea. Como lo explica Feldman:

“Creo que llegamos a esa conclusión debido a nociones preconcebidas en que las personas tienen sobrepeso y exceso de grasa corporal, por lo que debe haber un problema con la quema de grasa. Y esa es una suposición que me atrevería a decir que es falsa...”

“Ya que no importa si se quema primero la glucosa o la grasa, o sea, que no importa si estás haciendo dieta cetogénica (keto) o no. El problema principal es la “DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL” al no producir energía. Entonces, estamos atrapados en una muy mala quema de glucosa junto con la quema de grasa, y eso no es nada bueno. Pero eso no es lo mismo que oxidar la glucosa por completo en un estado metabólico saludable”.

Cómo se genera la energía

Voy a recurrir a los gráficos para explicar esto, así que permítame reafirmar lo que dice Feldman, junto con un par de imágenes. En resumen, su cuerpo puede utilizar dos combustibles para obtener energía: la glucosa y la grasa. Si consume cualquier tipo de azúcar o carbohidrato complejo, se metaboliza en glucosa. Después, la glucosa se descompone en piruvato.

En ese punto del proceso, hay un “interruptor”, conocido como Ciclo de Randle. El piruvato puede ingresar a la vía de la glucólisis y convertirse en lactato, o puede metabolizarse en acetil-CoA por la respiración aeróbica, como se muestra en la imagen a continuación.