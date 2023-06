Con estos ejercicios fortaleces tus músculos pélvicos, claves para el funcionamiento sexual

Otro factor importante es la obesidad, ya que cuando alcanzamos un mayor peso, introducimos una mayor presión en la zona.

Un traumatismo obstétrico también puede debilitar el suelo pélvico en la mujer, dado que un parto irregular puede generar problemas en algunos órganos o tejidos de esa zona corporal.

Otro elemento que puede influir en el debilitamiento del suelo pélvico es el sedentarismo, ya que, por lo general, las personas sedentarias tienen un tono muscular bajo que va a repercutir en la zona que sujeta sus vísceras.

Otro peligro para esta zona corporal, que a menudo no se reconoce, es el estreñimiento, un problema del que no suele tomarse conciencia cuando se vuelve crónico o se prolonga en el tiempo. Es importante tratarlo para que no afecta a la zona pélvica.

Desde Dosfarma.com también informan que tener malos hábitos como fumar o utilizar una respiración deficiente, que no aproveche toda la capacidad de los pulmones, así como padecer de tos crónica o practicar deportes de impacto, también podrían acarrear riesgos para esa zona.

También corren riesgo de sufrir una debilitación de su zona pélvica aquellas personas que se han sometido a determinadas cirugías o que padecen algunas enfermedades crónicas, así como las mujeres que han pasado por los procesos del embarazo y el parto, según indica la doctora Gema García desde tweetsalud.com.

EJERCICIOS PARA FORTALECER LA ZONA

El debilitamiento de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen, manteniendo en suspensión la vejiga, el útero y el recto en contra de la fuerza de la gravedad, provoca “las incómodas pérdidas constantes de orina, dolores e incomodidades que trae consigo esta pérdida de tono muscular”, indica Alexander Pérez, de Wonder Technology.

Desde esta firma especializada en tecnologías para la creación de músculo y quema de grasa, señalan que estos problemas “obligan a muchas mujeres – y también hombres, sobre todo mayores - a resignarse o pasar por quirófano. La prevención comienza con la musculación de esa zona corporal”.

Por su parte Ángela Mataix, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, explica en la plataforma Dosfarma, que “la sociedad suele percatarse de la existencia e importancia del suelo pélvico cuando aparecen los síntomas del debilitamiento de esta zona, que es la base del tronco y que engloba a muchísimas partes del cuerpo”.