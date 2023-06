Después de que la madre regresa a su casa es el periodo más peligroso de la maternidad

Los paramédicos creyeron que lo que tenía era un ataque de pánico y al principio no querían llevarla al hospital, pero en realidad estaba teniendo una embolia cerebral. “Con trabajos llegué a tiempo”, recuerda Winzy. “Si no lo hubiera logrado, tal vez me habría quedado paralítica el resto de mi vida” .

“ Mi peor temor es faltarles a mis hijos ”, recalcó Winzy. “ ¿Qué tal si vuelvo a tener otro derrame y este me deja paralítica de manera permanente o me mata? Es aterrador ”.

“Me gustaría que a todas las madres las enviaran a casa con una caja de chocolates y un tensiómetro para recalcar que al ser madres no dejan de ser pacientes. Su cuerpo se está recuperando de algo muy fuerte”, señaló Jacobs. c.2023 The New York Times Company.

Por Roni Caryn Rabin The New York Times.