El Paxlovid disminuye el riesgo de muerte por COVID-19, pero quienes lo necesitan no lo toman

No es porque la gente no sepa del fármaco (la mayoría lo conoce), pero la reticencia parece provenir de la preocupación de los médicos en relación con las interacciones con otros medicamentos y las inquietudes de las personas sobre un posible caso de rebote o el dejo metálico .

Josh Fessel, un médico y asesor sénior clínico del equipo de los NIH que estudió el uso del fármaco, puntualizó: “No sé por qué hay tanta variación y por qué el consumo no es más alto en todos lados. Si tienes posibilidad de tomar Paxlovid y tomas Paxlovid dentro del periodo recomendado, la posibilidad de muerte u hospitalización se reduce significativamente. Eso no es cualquier cosa”.

Las muertes por COVID se han elevado desde septiembre a entre 1,200 y 1,300 por semana y se incrementaron poco a poco hasta alrededor de 1,500 por semana en diciembre. Los investigadores afirman que lo más probable es que los fallecimientos continúen su incremento a menos que más gente se ponga las vacunas actualizadas y siga los tratamientos antivirales.

Fessel aseguró que en el transcurso del estudio completo de los NIH de un millón de personas, alrededor del 10 por ciento de los pacientes de alto riesgo que podían tomar el Paxlovid lo hicieron, aunque la proporción se elevó a cerca del 15 por ciento hacia el final del periodo de estudio a principios de 2023. En general, los autores del estudio de los NIH estimaron que aproximadamente 135,000 hospitalizaciones y 48,000 muertes se pudieron haber evitado si la mitad de los pacientes idóneos para el antiviral lo hubieran consumido.

Paxlovid, elaborado por Pfizer, es un tratamiento de dos medicamentos que se debe tomar dentro de los primeros cinco días tras el comienzo de los síntomas de COVID para combatir la infección viral dentro del cuerpo. El fármaco se aprobó para adultos con alto riesgo de enfermar gravemente, que por lo general incluye a personas de 65 años o más, así como aquellas con diabetes, obesidad, asma y otras enfermedades.