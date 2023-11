¿Cómo es que llegan los virus a las células de nuestro cuerpo? Las formas de infección determina si los virus pueden saltar entre especies y desencadenar una pandemia

COVID-19, gripe, mpox, diarrea noroviral: ¿Cómo nos infectan los virus que nos provocan estas enfermedades?, se pregunta Peter Kasson, profesor de Fisiología Molecular e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Virginia, en su artículo “¿How do viruses get into cells? Their infection tactics determine whether they can jump species or set off a pandemic” publicado en The Conversation.

De a cuerdo con Kasson, los virus por sí mismos no son capaces de replicarse, por lo que deben infectar las células de nuestro cuerpo y así, hacer más copias de sí mismos. En este sentido, continúa el profesor de Fisiología Molecular e Ingeniería Biomédica, que el ciclo de vida de un virus puede entenderse como un proceso de “entrar en una célula, producir más virus, salir, repetir”.

Por tanto, la función de una vacuna es introducirse a una célula infectada por un virus y crear una especie de barrera clave para que los virus no salten de una especie a otra. “Mi laboratorio y muchos otros estudian este proceso para anticipar y combatir mejor los virus emergentes”, detalla Kasson.

¿CÓMO ES QUE LOS VIRUS LOGRAN ENTRAR A LAS CÉLULAS?

Los diferentes virus se internan al cuerpo de varias formas: “a través de gotitas en el aire, a través de los alimentos, a través del contacto con las membranas mucosas o mediante inyección”, explica el profesor de la Universidad de Virginia.

Comúnmente, en un principio infectan las células huésped que están cerca del su sitio de entrada, “las células que recubren el tracto respiratorio para la mayoría de los virus transmitidos por el aire”, señala Kasson, ya sea permanezcan allí o se dispersen por todo el cuerpo.

Los virus suelen reconocer ya sea las proteínas o los azúcares específicos en las células huésped y se anexan a ellos. Cada virus tiene solamente una chance de conseguir “introducir su genoma dentro de una célula”; si su proceso de entrada falla, entonces “corren el riesgo de quedar inactivados”. Siendo esta la razón por la que usan varios mecanismos con el propósito de evitar que se “desencadene la entrada prematuramente”.