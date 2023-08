La fuerza de nuestra mirada, dice mucho más que las palabras

Barcelona- David Bueno es profesor e investigador de Genética y Biología Evolutiva en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, y una de sus interesantes investigaciones tienen que ver con el poder de la mirada y el papel que estos intercambios a través de los ojos juegan entre los miembros de una sociedad. El profesor explica a EFE el sentido que tienen estas expresiones no verbales y la facultad de vernos afectados positiva o negativamente por la mirada del otro.

La actitud reprobatoria o aprobatoria hacia los demás, “sucede porque somos una especie social biológica que basamos parte de nuestras estrategias principales de supervivencia en vivir con otras personas, apoyarnos unos a otros, porque individualmente no somos ni fuertes, ni ágiles, ni hábiles, ni veloces como lo son otros animales, pero la forma de mantener los grupos humanos más o menos cohesionados es a través de la comunicación verbal, pero también la no verbal, a través de gestos y, sobre todo, a través de la mirada”, indica el investigador.

LA NECESIDAD DE APROBACIÓN POR PARTE DE LOS DEMÁS

“Tenemos un programa básico, continúa Bueno, muy instintivo por el que siempre buscamos la aprobación de nuestro entorno, por eso tenemos la tendencia a hacer aquello que pensamos que éstos esperan de nosotros, tanto si es bueno como si es malo”.

“Fue en el paleolítico cuando se formó una tribu, que la podían constituir pequeños grupos de personas que se movían juntas, pero ahora ‘el efecto tribu’ se produce entre colectivos como el que forman los vecinos de tu escalera en la casa donde vives o, por ejemplo, el colectivo de las personas que tienen perro y que entre los dueños se pueden sentir muy identificados entre unos y otros”.

Para el investigador, entre los miembros de un colectivo, una mirada de reproche le puede afectar a quien la recibe, pero para quien considera que la persona que le está mirando mal no pertenece a su grupo, esta mirada no le afecta porque, como dice Bueno, “si no pertenece a tu colectivo, no necesitas armonizar tu comportamiento con esa persona”.