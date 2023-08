Según un estudio, el calor extremo puede afectarnos psicológicamente

El calor no solo exacerba sentimientos como la irritabilidad y la ira, sino también enfermedades mentales como la ansiedad, la esquizofrenia y la depresión . Los adultos mayores, los adolescentes y las personas con enfermedades mentales preexistentes son especialmente vulnerables, al igual que las personas sin hogar o de nivel socioeconómico bajo.

Pasar días o semanas durmiendo en habitaciones demasiado calientes no solo agrava enfermedades crónicas como la diabetes y las cardiopatías, sino que también influye de manera negativa en los trastornos psiquiátricos, el riesgo de suicidio, la memoria, el estado de ánimo y la función cognitiva .

Es probable que el efecto sea aún más marcado entre las personas que no tienen seguro médico o que tiene cobertura limitada o en las que no tienen hogar, añadió Nori-Sarma.

Algunos problemas de salud mental son una prolongación de problemas físicos . Una tarde reciente, Asim Shah, psiquiatra del Baylor College of Medicine de Houston, observó que el pulso o la frecuencia cardiaca de casi todos los pacientes era superior al de tres meses antes.

Las personas suelen recurrir a la terapia cognitivo-conductual, los medicamentos u otras estrategias para afrontar emociones difíciles, pero “cuando se trata de la crisis climática, esas medidas se vienen abajo, porque la amenaza es real”, no es solo una cuestión de percepción, concluyó. c.2023 The New York Times Company.

Por Apoorva Mandavilli, The New York Times.