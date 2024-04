Nueva técnica está redefiniendo el trasplante de órganos

Desde 2020, el número de hígados trasplantados tras la muerte circulatoria del donante se ha duplicado , según un análisis de datos de la United Network for Organ Sharing, la organización sin fines de lucro que gestiona el sistema de trasplantes de Estados Unidos.

Reforzados por esa información, los cirujanos de trasplantes han empezado a utilizar órganos de donantes mayores o más enfermos que en otras circunstancias habrían rechazado , afirma Kris Croome, catedrático de Cirugía de la Clínica Mayo de Florida. “ Estamos recurriendo a órganos que antes no habríamos utilizado y estamos obteniendo buenos resultados ”, afirmó.

De este modo se amplía el periodo en el que los órganos pueden trasplantarse, pero solo brevemente. Los hígados no son aptos después de 12 horas y los pulmones y corazones, unas seis .

Un obstáculo para la adopción de la tecnología puede ser el costo . Con las tarifas que exigen actualmente los fabricantes de dispositivos, perfundir un órgano fuera del cuerpo puede añadir más de 65,000 dólares al precio de un trasplante; es posible que los hospitales más pequeños no puedan justificar el gasto inicial.

Pero algunos cirujanos afirmaron que, no obstante, la tecnología podría ahorrar dinero, ya que los pacientes que reciben órganos perfundidos suelen salir del hospital más rápido y con menos complicaciones, y tienen mejores resultados a mediano y largo plazo.

Los cirujanos siguen explorando los límites máximos de supervivencia de los órganos perfundidos fuera del cuerpo y, aunque las tecnologías ya están modificando sustancialmente los trasplantes, hay quien afirma que esto es solo el principio.

Shaf Keshavjee, cirujano de la Universidad de Toronto cuyo laboratorio estuvo a la vanguardia del desarrollo de tecnologías para preservar los pulmones fuera del cuerpo, afirma que estos dispositivos podrían llegar a permitir a los médicos extraer, reparar y devolver los pulmones a los pacientes enfermos en lugar de sustituirlos. “Creo que podemos fabricar órganos que sobrevivan al receptor en el que se colocan”, afirmó.

Ashish Shah, jefe de cirugía cardiaca de la Universidad de Vanderbilt, uno de los programas de trasplante de corazón con más actividad del país, se mostró de acuerdo y dijo que era un “santo grial”.

“Tu corazón está fatal. Te lo saco. Lo pongo en mi aparato. Mientras no tengas corazón, puedo mantenerte con un corazón artificial durante un tiempo. Luego, tomo tu corazón y lo arreglo —células, mitocondrias, terapia génica, lo que sea— y lo vuelvo a coser. Tu propio corazón. Para eso trabajamos en realidad”, comentó. c.2024 The New York Times Company.

Por Ted Alcorn, The New York Times.