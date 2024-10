¿Qué es el ‘slamsex’?, una peligrosa práctica sexual que está de moda en las aplicaciones para ligar

Alberto Vargas Guerrero, quien es director y Docente del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, hace un análisis de esta práctica en su artículo “ Qué es el ‘slamsex’, la peligrosa práctica sexual que hace furor en las aplicaciones para ligar “ publicado en The Conversation.

“Se puede decir que la vía de administración de la droga es parte de la experiencia y acaba por condicionar la relación erótica, en lugar de constituir un medio para obtener un fin. El apego por este método de consumo está relacionado con lo que se busca en la vida sexual”, explica Vargas Guerrero.

Así también, señala el director y Docente del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, algunas investigaciones han observado sobre el interés por parte de las personas que llevan acabo esta práctica que al momento de buscar una probable pareja sexual que haga el slamming “parece ser tan relevante como su aspecto físico, ubicación, rol sexual y gustos eróticos”.

En consecuencia, acentúa Vargas Guerrero, “el consumo intravenoso acaba por convertirse en un requisito importante (a menudo indispensable) a la hora de seleccionar a las parejas”.

LOS QUE PRACTICAN EL SLAMSEX TIENEN UN LENGUAJE PROPIO

Vargas Guerrero detalla que actualmente, las aplicaciones de citas poseen un argot propio que hace que quien practica el Slamsex le sea más sencilla la búsqueda de encuentros sexuales, que van desde los “emojis de caramelos (en alusión a las drogas) hasta determinadas palabras que se especifican en los nombres de usuario”, tales como:

1. “High and Horny (HnH)”: Que es una explicación sobre el “estado en el que una persona se siente eufórica y sexualmente excitada, habitualmente por el uso de sustancias”.

2. Tina (T): Este es un término “coloquial para referirse a la metanfetamina, que a menudo se usa en el contexto de chemsex“.

3. Party and Play (PnP): Se refiere a la “práctica de consumir drogas mientras se socializa y se participa en actividades sexuales”.

¿CUALES SON LAS RAZONES QUE LLEVAN A LAS PERSONAS A PRACTICAR EL SLAMSEX?

En su artículo, Vargas Guerrero se hace esta pregunta: ¿qué lleva a realizar esta práctica? No obstante a que no hay un acuerdo sobre qué impulsa a las personas a llevar a cabo esta práctica, el el director y Docente del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias precisa que de acuerdo a varios estudios que concluyen que el Slamxex “puede servir como mecanismo de evitación ante ciertos acontecimientos, experiencias privadas y estados psicopatológicos como depresión, somatizaciones, ansiedad, eventos traumáticos, etc”.

Por otra parte, el subidón de la droga administrada por vía intravenosa da al slamming un lugar significativo “en la secuencia del encuentro sexual y, en ocasiones, contribuye a que los participantes se desinhiban”, explica Vargas Guerrero, con lo que se “facilita que prácticas como el fisting (la introducción del puño en la vagina o el recto de otra persona) sean menos dolorosas y más placenteras”, prosigue.