¿Qué tanto sabes sobre tu ciclo menstrual?

Empezar a sintonizarnos con nuestro ciclo no solo nos ayuda a prevenir complicaciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP) o la endometriosis, sino que también nos permite conectarnos más profundamente con nuestro cuerpo y así vivir en armonía con él.

CADA CICLO ES ÚNICO

Es importante recordar que no todos los ciclos son iguales, y esto aplica tanto entre diferentes mujeres como para una misma mujer a lo largo del tiempo. Tu ciclo puede variar cada mes, lo que significa que no siempre será exactamente igual. Algunas mujeres tienen ciclos más cortos; otras, más largos, y es completamente normal. Compararse con otras mujeres no es útil, ya que cada cuerpo tiene su propio ritmo. La clave es conocerte a ti misma y observar tu propio patrón.

De hecho, aunque comúnmente se habla de ciclos de 28 días, esto no es una regla para todas. Algunas mujeres tienen ciclos más cortos o más largos, y esto puede cambiar a lo largo de la vida. Lo más importante es prestar atención al tuyo y, si detectas irregularidades o sientes que algo no está bien, consulta a un profesional de la salud.

COMPRENDIENDO EL CICLO MENSTRUAL

Dura entre 21 y 35 días (recuerda, esto no es general y cada cuerpo es diferente) y se divide en cuatro fases clave: menstrual, folicular, ovulación y lútea. Cada una tiene un papel importante en el cuerpo. Incluso si no estás buscando concebir, es crucial entender cómo estas fases influyen en tu día a día.