Cómo ejercitarse sin quedar en quiebra

Por: Erik Vance

Si tienes un presupuesto ilimitado, no hay duda de que puedes ponerte en forma. Puedes contratar a entrenadores de alto nivel, comprarte una bicicleta estática de Peloton o un gimnasio inteligente Tonal, y luego derrochar en bicicletas, kayaks y equipo de tablavela.

Empero, para la mayoría de nosotros, desembolsar miles de dólares en equipos de entrenamiento físico no es práctico, sobre todo si sospechamos que acabarán en un armario polvoriento cuando se nos olvide el propósito de Año Nuevo. Pero he aquí un pequeño secreto: ponerse en forma no tiene por qué costar una fortuna.

“A la playa puedo ir gratis”, dijo Milo Bryant, un entrenador radicado en San Diego. “Puedo levantar unas piedras de 45 kilogramos y cargarlas”. Bryant (que también es conocido por empujar autos para ejercitarse, recomendó sedanes medianos para principiantes, solo en superficies planas) dijo que el paso del oso es otro ejercicio genial y barato. “Si haces el paso del oso bajando escaleras, para cuando llegues al final la parte superior de tu cuerpo se está muriendo”, afirmó.

Bryant señaló que tuvo que empezar a hacer ejercicio por la noche para evitar que la gente se le quedara viendo mientras jalaba piedras y se arrastraba por las escaleras. Pero hay muchas otras maneras de hacer ejercicio por menos de lo que cuesta ir a comer en TGI Fridays.