¿Cómo es vivir con depresión? Conoce el testimonio de un paciente

Uno de los temas más polémicos que han surgido en las últimas horas son las palabras de Adrián Marcelo, influencer y actual participante de la Casa de Los Famosos, sobre la salud mental, en particular sobre el trastorno de depresión y como paciente, realmente me molestó, pero sobre todo, me preocupó, primero porque salió en un programa a nivel nacional, con alcance internacional, después por el impacto que tiene ese personaje y tercero porque parece burla de lo que vivimos todos los días, los pacientes, quienes podemos afirmar que vivir con depresión es una verdadera lucha.

Antes de continuar me gustaría compartir qué es la depresión, sus síntomas, los tipos de depresión que existen y el tratamiento. Toda esta información es de acuerdo por especialistas:

La depresión es un trastorno mental que se manifiesta con una tristeza persistente y una pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, afectando el pensamiento, comportamiento y bienestar físico. No es solo una respuesta temporal a las dificultades diarias, sino una enfermedad seria que requiere atención médica y psicológica. Los síntomas incluyen ánimo deprimido, pérdida de interés, cambios en el apetito, trastornos del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa, y pensamientos de muerte o suicidio. Los tipos de depresión más comunes son la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente (distimia), el trastorno afectivo estacional (TAE), la depresión posparto y el trastorno bipolar.

El tratamiento de la depresión suele combinar varias terapias adaptadas a las necesidades del paciente, incluyendo terapia psicológica, medicamentos antidepresivos, un estilo de vida saludable y apoyo social. La terapia cognitivo-conductual (TCC) y la terapia interpersonal son métodos eficaces, mientras que los antidepresivos ayudan a equilibrar los químicos en el cerebro. El ejercicio regular, una dieta equilibrada y el sueño adecuado pueden mejorar significativamente los síntomas. Además, el apoyo de amigos y familiares es crucial, y en algunos casos, terapias alternativas como la meditación, el yoga y la acupuntura pueden ser beneficiosas. Buscar ayuda profesional es esencial para encontrar alivio y recuperar la calidad de vida.

Ahora sí, qué es la depresión, sus síntomas y el tratamiento según yo, una paciente diagnosticada con trastorno depresivo crónico prolongado y trastorno de ansiedad generaliza (TAG):

Llevó más de 5 años en terapia cognitivo conductual y más de un año tomando antidepresivos por las mañanas y las noches (me reservare el nombre de las medicinas y las cantidades para evitar la automedicación); aunque parezca un tema para avergonzarse, la realidad es que me siento muy orgullosa de ese camino recorrido. Solo yo sé cuánto dolido y que tan difícil ha sido. Agradezco profundamente a mi psicóloga, Catalina Estrella, a los doctores de la Clínica de Neurotraumatología, a mi familia, a mi pareja y al circulo cercano de amigos que se quedaron, sin ellos no estaría aquí. Lo digo literal.

Mi diagnostico se realizó a través de una serie de test y diversos electroencefalogramas, en los que me sometieron a diversos estímulos y a través de una maquinita podían ver la reacción de mi cerebro y por supuesto, mi respuesta física. Fue así como descubrieron el diagnostico mental que tengo y aunque en ese momento me asusté,enojé conmigo misma y frustré, hoy agradezco el saber qué tengo y sobre todo atenderlo.

Vivir con depresión es un constante proceso, hay días buenos y días en los que la nube gris parece estar dentro de mi habitación, pero a pesar de esas tormentas toca poner buena cara, porque “da pena” ser una persona depresiva, “qué hueva, ¿no?”. Ser una persona con este diagnostico no es fácil por los tabúes que aún existen, los cuales le añaden una carga más a esta enfermedad y hablarlo puede resultar demasiado complicado, por lo que la lucha se interioriza y a veces puede ser fatal.

Vivir con depresión es un reto diario, no es sencillo. Y no, la depresión no es un botón que se prende y se apaga, ojalá fuera así, para mantenerlo apagado siempre, pero la realidad va más allá. La depresión se trata de un trastorno que puede apagar la vida de personas y es algo que no debemos minimizar, ni convertirlo en un objeto de burla, es un tema serio que debe tratar con delicadeza, respeto y muchísima empatía.

Si tú, como yo tienes depresión, déjame decirte que lo haces maravilloso, no estás solo y eres capaz de enfrentar todas las batallas, solo recuerda, UN DÍA A LA VEZ. Buscar ayuda es fundamental, hay instancias gratuitas en las que puedes recibir acompañamiento; familia, amigos, parejas o conocidos que pueden apoyarte. Y no lo olvides, eres valioso por el simple hecho de ser tú, acéptate tal cuál eres que así eres perfecto.