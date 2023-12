Cómo mantener la calma durante un vuelo lleno de baches

SALTATE EL ALCOHOL.

Puede ser tentador tomar una bebida alcohólica con la esperanza de calmar los nervios, pero “recuerde que lo que come y bebe afecta su ansiedad y cómo se siente”, dijo la Dra. Uma Naidoo , directora de psiquiatría nutricional y metabólica. en el Hospital General de Massachusetts y autor de “This Is Your Brain on Food”.

Demasiado alcohol deshidrata y también puede producir sensación de náuseas. Esa es una mala combinación con la turbulencia, que también puede marear a los pasajeros.

“Mantenerse hidratado, tal vez saltándose el café o el vino en el avión, puede ayudar a crear una sensación de calma”, dijo el Dr. Naidoo.

INTENTE RESPIRAR PROFUNDAMENTE.

Si la turbulencia (o el simple hecho de pensar en ella) hace que su corazón se acelere, tomar medidas para controlar su respiración puede ser una forma simple y poderosa de ayudar a calmar su cuerpo, dijo el Dr. Naidoo. Un ejemplo es la respiración 4-4-8 : inhale contando cuatro, contenga la respiración contando cuatro y luego exhale contando ocho. Repetir.

Como alternativa, también puedes probar la respiración abdominal o la respiración controlada .

“Con la práctica, pueden convertirse en una parte normal de su respuesta al estrés y la ansiedad”, dijo el Dr. Naidoo.