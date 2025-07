‘Yo no tengo vinculación con ningún grupo criminal’, responde Mejía Berdeja a Gerardo Aguado, acusándolo de pederasta

Ricardo Mejía, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), dijo este miércoles que estudia la posibilidad de denunciar al diputado local panista Gerardo Aguado, dada la gravedad de las acusaciones que ha recibido de su parte.

“Quien presenta una falsa denuncia, querella o discriminación, debe ser sujeto a una responsabilidad de carácter penal; la guerra sucia activa un mecanismo doloso y excita a las áreas de justicia”, advirtió, en entrevista para VANGUARDIA.

“Lo bueno es que el lodo se seca y cae por sí solo, pues ahí está mi hoja de servicios... No tengo problema con ninguna instancia gubernamental”, comentó.

Mejía Berdeja estimó que sus supuestos malos antecedentes en el estado de Guerrero han sido sacados a colación por el congresista del PAN “al no tener de dónde agarrarse”.

Y, en cuanto a la institución que representa Aguado Gómez, estimó que “es un partido satélite en donde todavía hay sujetos, como este, de lo que ni siquiera vale la pena hablar”.

“Niego rotundamente todos sus señalamientos; son puros adjetivos y juicios sin valor y sin sustento”, remarcó.

“Toda esta campaña de odio y falsas denuncias tienen que ver con que estamos presentando una versión distinta a la narrativa mentirosa que tienen, por años, de que Coahuila es el paraíso”, declaró.

Luego, a través de material audiovisual publicado en sus redes sociales, Ricardo Mejía le reviró a Gerardo Aguado: “Yo no tengo ninguna vinculación con ningún grupo criminal”. Luego, lo acusó de pederasta.

Dijo que la acometida del legislador, quien lo llamó “narcopolítico”, por su presunta “relación con criminales”, es parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Esta “campaña sucia” se debe a que ha denunciado “las complicidades de la Policía Estatal en el tráfico de cristal”.

“Quiero decirles que si de algo me siento orgulloso es de mi paso por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó, haciendo un recuento de las responsabilidades que desempeñó en la Secretaría de Seguridad Pública.

“Me tocó coordinar —destacó— el programa Cero Impunidad y desnudar a los principales grupos delictivos del país, y hacerlo con todo valor civil y decisión porque no tengo nada que esconder, no tengo nada de qué avergonzarme”.

Enseguida, arremetió contra las acusaciones del diputado albiazul: “Los señalamientos de estos prostitutos aguados, pues la verdad son puras calumnias... Nada de lo que dice es cierto; mi función fue transparente y pública”.

“Yo no tengo ninguna vinculación con ningún grupo criminal; los he combatido, les he puesto nombre y apellido”, pero ellos “se acobardan para mencionarlos”.

“El tema del huachicol no solo es el aseguramiento de los 129 carrotanques: días antes, aseguraron un predio en Saltillo, el primero de julio”.

“Parras es número uno en tomas clandestinas y, como lo dije el día de ayer, pronto habrá datos importantes del tráfico de huachicol en el norte de Coahuila”.

“E, insisto, si se trata de acusar, pues yo lo acuso de ser pederasta, es pederasta, es abusador; lo denuncio por pederasta; si se trata de calumniar, es muy sencillo, pero ahí está mi hoja de servicios”.