¿Cómo saber si bebes demasiado café?

No obstante, entre la infusión del desayuno, el café con leche del almuerzo y el expreso de la tarde , ¿es posible beber demasiado café? Y si es así, ¿cómo saberlo?

P: Por lo general bebo tres o cuatro tazas de café al día, pero a menudo me pregunto si es demasiado. ¿Debería plantearme reducir la cantidad?

No obstante, el café también es la mayor fuente de cafeína para la población estadounidense y de ahí proceden la mayoría de los riesgos asociados a su consumo, explicó Cornelis.

Por lo tanto, es raro que el consumo de café produzca efectos secundarios peligrosos, dijo Hughes, y añadió que las sobredosis suelen deberse a la ingesta de demasiada cafeína en formas concentradas, como polvos o suplementos y en un periodo breve. En la mayoría de los casos, sería necesario consumir al menos 10.000 miligramos de cafeína (o el equivalente a unas 50 a 100 tazas de café, dependiendo de su concentración) para que sea potencialmente mortal, dijo Hughes.

La cafeína puede provocar un aumento a corto plazo de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, sobre todo si no se consume con regularidad, pero esto no suele ser perjudicial. Los estudios demuestran que el consumo habitual de café no eleva la presión arterial ni el riesgo de ritmo cardiaco anormal a largo plazo.

Dicho esto, si eres propenso a tener ritmos cardiacos anormales, o si notas palpitaciones después de tomar cafeína, tal vez seas más sensible a sus efectos y no deberías consumir más de lo que estás acostumbrado, o ingerir grandes dosis de fuentes concentradas, como suplementos o tragos de bebidas energéticas, recomendó Hughes.

Además, consumir demasiada cafeína durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo de aborto, según Van Dam.