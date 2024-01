Cómo una mamá poliamorosa tuvo una gran aventura sexual y descubrió su identidad

Está lejos de ser la única escena tormentosa e increíblemente sincera en “More”, que documenta la habitual turbulenta experiencia de matrimonio abierto de Winter: el resentimiento y los celos que sentía hacia las novias de su esposo, los destellos de culpa y vergüenza, y el reto de hacer malabares con sus obligaciones de esposa y madre en su búsqueda de la realización sexual y romántica.

Winter está plenamente consciente de que las personas podrían juzgarla por la conducta que describe en “More”, pero también dijo que se sentía obligada a escribir sobre su experiencia, en parte porque sentía que, con frecuencia, se pinta la no monogamia como algo que ocurre en la periferia, no como un estilo de vida que buscan las madres casadas.

“Sentí que no había historias al respecto en la cultura popular y me sentí un tanto censurada”, narró Winter. “A menudo tengo la impresión de que se espera que las madres no sean seres sexuales”.

“More”, que publicó Doubleday el 16 de enero, llega en un momento en el que el poliamor empieza a salir de los márgenes y a introducirse en la cultura dominante. Cerca de una tercera parte de los estadounidenses entrevistados en una encuesta de YouGov en febrero de 2023 afirmó que prefería tener un tipo de relación no monógama.

Junto con las novelas literarias, los programas de televisión y las películas que retratan parejas de tres, polículos y otras modificaciones de relaciones abiertas, hay un conjunto de obras literarias de no ficción que explora la ética y los obstáculos logísticos del poliamor. Entre los títulos recientes se encuentran libros autobiográficos como el de la periodista Rachel Krantz de 2022: “Open: An Uncensored Memoir of Love, Liberation, and Non-Monogamy”, “The Polyamory Paradox” y “Polyamory Devotional”, que tiene 365 reflexiones diarias sobre el poliamor.

Jessica Fern, psicoterapeuta que asesora a parejas en relaciones abiertas, aseveró que la historia de Winter suma un aspecto más al creciente catálogo de literatura de no ficción acerca del poliamor.

“Su historia, que trata sobre lo que significa para una madre tener una carga erótica, es una historia que aún no veo”, señaló Fern, autora de “Polysecure” y “Polywise”.

Fern se dio cuenta de que es probable que haya muy pocos libros acerca de mamás con matrimonios abiertos porque sencillamente están demasiado ocupadas: “Cuando eres padre y eres poliamoroso ¿quién tiene tiempo de escribir?”.

Winter acepta que el poliamor llega a ser extenuante... sobre todo cuando tienes que equilibrarlo con el matrimonio, el cuidado de los hijos y el trabajo de ser profesora de literatura en secundaria.

“No dormía gran cosa”, comentó.