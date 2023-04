¿Comprar una motocicleta a un adolescente?, una decisión complicada para los padres

España- Cuando a los padres un adolescente les hace la petición de que quiere una motocicleta , ante todo, “ es importante que si se genera una discusión en el hogar no sea un motivo de discordias y malentendidos ”, de acuerdo a los especialistas.

Por su parte, por la psicóloga María Fátima Seppi Vinuales, que escribe en el portal “Eres Mamá”, puntualiza que las peticiones y las respuestas de los adolescentes “suelen ser explosivas, intensas y con urgencia, pero los padres, como adultos, debemos ser capaces de tener en cuenta los diversos aspectos que están implicados en el hecho de que un adolescente tenga una moto”.

En este aspecto concreto señala que debemos interrogarle con la pregunta directa: “¿Para qué quieres la moto?”, y en la respuesta se podrán encontrar claves sobre “si se trata de un gusto, de una afición o de un capricho, entre otras posibilidades. No es lo mismo que un adolescente tenga interés en ser corredor de carreras, a que quiera la moto porque su vecino tiene una, o porque vive lejos de todos sus amigos y quiere contar con ella para poder trasladarse más rápidamente”.

REGLAS DE JUEGO COMO CONTRAPARTIDA

Si la decisión es negativa, hay que hacerle saber a los hijos que “por ahora no”, no quiere decir que “nunca”, enfatizando en que se trata de una medida pensada y de una decisión tomada luego de evaluar su bienestar en primer lugar, argumenta Seppi.

“Si finalmente accedemos a comprarle una moto tenemos que dejarle claro las reglas del juego. Una moto no es un juguete. Podemos llegar a un acuerdo para que la utilice en los lugares menos peligrosos y que, por ejemplo, no salga a la carretera ni la use por el centro de la ciudad”, indica por su parte Lucía Herrero.