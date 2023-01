¿Envejeció el cerebro? Estudio revela como la pandemia de COVID-19 afectó a los adolescentes

A casi tres años de la contingencia por la pandemia de COVID-19, son diversos los efectos provocados por el confinamiento en la sociedad; un estudio publicado recientemente en la revista científica Biological Psychiatry: Global Open Science señaló que ésta dejó secuelas graves en el cerebro de los adolescentes, aunque no hayan pasado por la enfermedad.

El grupo de científicos involucrados en el estudio Effects of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Brain Maturation in Adolescents se encontraban realizando una investigación sobre los efectos de la depresión durante la pubertad; sin embargo, obtuvieron resultados preocupantes referentes a los efectos de la pandemia en los cerebros de los adolescentes.

Aunque muchos pensarían que es consecuente por la larga exposición del uso de tecnología para comunicarnos durante la contingencia, el estrés ocasionado por el confinamiento hicieron que el cerebro envejeciera algunos años más con relación a la edad actual.

El artículo publicado el 1 de diciembre de 2022, explicó que estos cambios acelerados en el envejecimiento solo se observaron en niños que habían sufrido rechazo, violencia o disfunción familiar.

Tras analizar las resonancias magnéticas de 163 niños y adolescentes tomadas antes y durante de la pandemia, los investigadores descubrieron que el proceso de maduración se aceleró mientras se encontraban confinados por COVID-19.

Cabe recalcar que durante esta etapa, y de acuerdo con la UNAM, su organismo experimenta un crecimiento tanto en el hipocampo (área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior del lóbulo temporal) como la amígdala (localizada en el lóbulo temporal, formada por diferentes núcleos y relacionada con las emociones). Mientras que por el otro lado, el tejido del córtex que se involucra en el funcionamiento ejecutivo se hace más delgado.

Pero a todo esto, el estudio no deja en claro si los cambios son permanentes o si en algún momento la edad cronológica se sincronizará con la del cerebro envejecido. Así como que tampoco se conoce cuáles serán los resultados a futuro, es decir, si los jóvenes serán más propensos al deterioro cognitivo u otros problemas de salud mental, aunque es posible que haya serias consecuencias en toda una generación de adolescentes ante la edad tardía de sus cerebros.

¿VACUNA TAMBIÉN CUENTA CON EFECTOS SECUNDARIOS?

Por lo que el grupo de científicos, liderados por Ian Gotlib, profesor de psicología en la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Stanford, seguirá analizando a este grupo de niños y adolescentes hasta que lleguen a la adultez para descubrir los efectos a largo plazo de los cambios cerebrales, monitoreando su estado de salud mental y comparando la estructura cerebral de quienes adquirieron el virus y quienes no.

Aunque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también ha concluido que la artralgia es uno de los efectos secundarios que pueden aparecer al recibir una vacuna contra COVID-19.

En el último informe de Farmacovigilancia, publicado el 1 de diciembre de 2022, explica que entre los efectos secundarios de la inoculación fueron: fiebre, malestar, afecciones del sistema nervioso con cefaleas y mareos, así como el sistema músculo-esquelético, incluyendo artralgia.

Artralgia es un dolor articular acompañado con dolor interno de la articulación; que puede producir entumecimiento, dolor agudo o sensibilidad en los dedos, fatiga, enrojecimientos y movilidad reducida.