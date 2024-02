¿Cuál es la clave para la felicidad? La Universidad de Harvard la revela

Por su parte, Paulina Rivero, directora del Programa Universitario de Bioética (PUB), señaló que para el taoísmo, una filosofía de la antigua China, la felicidad se encuentra cuando la persona sabe conformarse, cuando se percata de que está bien con lo que tiene y no necesita más porque la “felicidad está en mí y no en lo que adquiero de afuera: reputación, fama o dinero”.

Pero, ¿qué es la felicidad? De acuerdo con la psicología, la felicidad no es un ente que se debe perseguir insistentemente, se trata de un estado relacionado a una emoción positiva y está más relacionada con la forma de caminar por la vida que la meta final.

Hablar de felicidad puede resultar o muy fácil o muy complicado, cada persona cree que la felicidad está en diferentes cosas , y muchos coinciden en que es un objetivo que se busca alcanzar en la vida. Si no sabes qué es realmente la felicidad y cuál es su clave, a continuación vamos a profundizar en este sentimiento y revelaremos la clave de la felicidad, según la Universidad de Harvard.

Este estudio se basa en el costo de la vida en Estados Unidos y arrojó que para un estadounidense entre en el umbral de la felicidad debe percibir un sueldo anual de 72 mil dólares, algo así como un millón 296 mil pesos mexicanos. Entonces, ¿el dinero es la felicidad? La respuesta es no, aunque sí garantiza una vida más tranquila, descubrieron que las personas que tenían este ingreso no siempre son felices, en cambio, aquellos que tienen relaciones personas más sólidas, sí.

En conclusión, la clave de la felicidad está en construir relaciones personales sólidas, amorosas y de apoyo, ya que este sentimiento positivo no es constante cuando se tiene mucho dinero o fama, incluso, estos últimos aspectos suelen considerarse obstáculos para conseguir la felicidad. Así que, abraza a los tuyos, disfruta el quién eres, lo que tienes y los sueños que quieres alcanzar, no dejes de trabajar por ellos y recuerda que la vida es solo una y no hay mal que dure 100 años. Después de la tormenta siempre sale el sol.