Dinosaurio descubierto en Chile tenía una cola cortante única

Una vez que Vargas y su equipo examinaron fragmentos del cráneo y efectuaron cinco análisis distintos de ADN, legaron a la conclusión que la especie sólo tenía un parentesco lejano con el estegosaurio. Se trata de un miembro raro de la familia anquilosauria de los dinosaurios, que están dotados de armadura.

Se trata de “un nuevo linaje de anquilosaurio”, afirmó Vargas.

Los restos fósiles encontrados datan de entre 72 y 75 millones de años, aseguró Vargas.

Este ejemplar fue descubierto con su parte delantera aplastada sobre su vientre y la parte posterior hacia abajo, como si hubiera quedado atrapado en arenas movedizas, agregó Vargas.

Desde la punta de su trompa en forma de pico de ave hasta el extremo de la cola, el stegouros elengassen tenía una medía de casi dos metros sin embargo, en altura habría llegado hasta el muslo de los humanos, explicó Vargas.

Se cree que los stegouros elengassen posiblemente utilizaban su cola para defenderse de grandes depredadores, señala Vargas.

No sólo se trata de un animal con “una cola realmente extraña”, sino que procede del extremo sur de Chile, “una región en la que no se habían encontrado este tipo de animales antes”, explicó el biólogo Curry Rogers, del Macalester College, que no participó en el estudio.

Con Información de la Agencia The Associated Press