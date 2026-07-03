El partido también se juega en la lonchera: Lala Yomi invita a los niños a crecer jugando y soñar en grande

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se trata del crecimiento infantil, todo empieza con lo más importante: la nutrición. Pero hoy, crecer también significa disfrutar, moverse, experimentar y soñar en grande. Bajo esta visión, Lala Yomi presenta Golalazo, una iniciativa que conecta nutrición, deporte y diversión para acompañar a los niños en cada paso de su desarrollo.

Con el mensaje “El partido se juega en la lonchera”, Lala Yomi transforma un momento cotidiano en el punto de partida para impulsar energía, hábitos positivos y rendimiento diario. En la infancia, la nutrición se convierte en un motor para el desarrollo. Los lácteos aportan proteína, calcio y vitaminas esenciales que contribuyen al crecimiento físico, la energía diaria y la recuperación, especialmente en niños activos.

En un contexto donde el futbol está más presente que nunca, Lala Yomi conecta con esta pasión para impulsar un mensaje poderoso: el deporte también se construye desde la nutrición. Golalazo no solo vive en la cancha, sino en el día a día de los niños.

“En Lala Yomi creemos que crecer debe ser una experiencia llena de motivación y diversión. Queremos acompañar a los niños en cada paso de su desarrollo, impulsando sus sueños a través de una nutrición que se disfruta, que suma y que los prepara para todo lo que quieren lograr”, señaló Eunice Nava, Gerente de Marketing Lala Yomi en Grupo Lala.

Como parte central de la experiencia, Lala Yomi integra una dinámica que conecta directamente con la emoción del futbol: con un comercial en el que aparecen los convocados: Alexis Vega, Jorge Sánchez y Carlos Acevedo, además de empaques coleccionables que incluyen grandes figuras del futbol y que invitan a los niños a crear su propio torneo donde sea. Así, Lala Yomi convierte cada espacio —la casa, la escuela o el recreo— en un lugar para imaginar, jugar y seguir creciendo. Porque el juego no termina cuando se acaba el partido.

Esta colección incluye 16 empaques exclusivos con jugadores diferentes para la presentación de Lala Yomi saborizadas 190 ml, y 11 empaques exclusivos en la presentaciones de Lala Yomi yogurt bebible. En este contexto, Lala Yomi refuerza una idea clave: Crecer Es Divertido. Y cuando la nutrición se integra a ese proceso de forma natural, el desarrollo y aprendizaje se vuelven más significativos.

A través de Golalazo, la marca impulsa la actividad física y promueve una conversación más amplia sobre la importancia de la alimentación en el desarrollo infantil. Desde lo que los niños consumen antes de entrenar, hasta cómo recuperan energía después de jugar, la nutrición se convierte en una herramienta que los acompaña en cada etapa.