El retrato inmortal de una catrina; tradición plasmada en fotografía

¿Cómo surge este proyecto de realizar una sesión fotográfica por el Día de Muertos?

La iniciativa creo que fue de Carolina Arellano, quien es la maquillista de la catrina, ella le propuso a Mónica Amarillas que se disfrazara y Moni me invitó a mí a ser el fotógrafo del proyecto, así llevamos 4 años haciéndolo.

¿Qué es lo buscas transmitir con esta sesión?

Como fotógrafo me interesa plasmar a la catrina con la magia que puede representarse, utilizando las técnicas básicas de foto sin mucho equipo, usando más la magia creativa y dándole el acabado en postproducción, la idea es que sea elegante y que defina algún concepto de la mano del maquillaje y la actitud de la modelo.

¿Qué representa para ti esta celebración?

Es conmemorar a la gente que ha partido y recordarlos siempre con el cariño que teníamos cuando aún estaban aquí entre nosotros, una tradición de honra y amor.

¿Cuál es tu inspiración para las sesiones fotográficas?

Creo que este tipo de sesiones lleva consigo una magia implícita que hace que la foto se vuelva mística y parte del maquillaje y el vestuario, esto hace que nos imaginemos momentos y locaciones, es pensar: ¿Cómo se vería la catrina en el centro? ¿Cómo se vería en una puerta labrada a mano, o pintada de color morado, o simplemente en un altar de muertos?

¿Solo realizas fotografías de esta temporada o también de otras como Navidad, Año Nuevo?

Realizamos fotografías de temporada, Navidad, Año nuevo, San Valentín, Día de las Madres, Día del Padre, y además cubrimos cualquier tipo de evento o celebración familiar.

¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía?

La fotografía detiene el tiempo, crea un legado visual para las futuras generaciones, eso es hermoso y es muy importante, si logras capturar el momento, este, se vuelve eterno.

¿Cómo descubriste tu pasión por este arte?

Descubrí la foto de abolengo, mi padre Antonio López es fotógrafo, él me enseñó las bases y me inculcó el amor por las fotos, aprendí suficiente para después crear mi propia visión como fotógrafo, obviamente soy diseñador gráfico, eso también me ayudó muchísimo, creo que la pasión no vive sin la virtud y la virtud se logra estudiando, actualmente doy mentorías particulares y talleres presenciales cada 2 meses.

¿En dónde podemos encontrar tu trabajo?

Estoy en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, tiktok, cómo “Iram López” y físicamente en mi estudio-showroom en Plaza Tulipanes, local 11 Fraccionamiento Tulipanes.