¿Conoces la historia de cómo ‘La Catrina’ se convirtió en el símbolo más icónico del Día de Muertos en México?

En su artículo, “How ‘La Catrina’ became the iconic symbol of Day of the Dead” Mathew Sandoval, profesor asociado de cultura y actuación en la Universidad Estatal de Arizona, publicado en The Conversation, el autor nos narra, como a partir de la exposición “Posada: Grabador para el pueblo mexicano” en el Instituto de Arte de Chicago, en 13 de abril de 1944, miles de personas tuvieron ese día un enfrentamiento a la policía en las escaleras, debido a que la cantidad de personas que asistió a ver la exposición del grabador mexicano José Guadalupe Posada desbordó la capacidad del museo, originando un caos.

En esta retrospectiva, fueron exhibidas catrinas de Posada, que eran ilustraciones satíricas de calaveras y esqueletos que el grabador realizó para el Día de los Muertos, y que fueron impresas en periódicos de aquel entonces.

Si bien, por ese entonces, en México era prácticamente desconocida, precisa el profesor asociado de cultura y actuación, Universidad Estatal de Arizona, “la exposición en Estados Unidos convirtió a La Catrina en una sensación internacional”, añade el autor del artículo.

Actualmente, La Catrina es la imagen representativa del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre.

“La Catrina es en realidad un ícono transcultural cuyo prestigio y popularidad son partes iguales de invención y accidente”, considera Mathew Sandoval.