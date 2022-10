Estos son los signos del zodiaco más probables que sean despedidos

El término “ser despedido” tiene un origen interesante: una explicación popular sostiene que en las primeras civilizaciones si un miembro de la sociedad no contribuía al bien del colectivo o trabajaba en su contra, sus vecinos quemaban su casa.

Algunos signos tienen más probabilidades que otros de enfrentar el despido. Siga leyendo para obtener más información.

Publicidad

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Es físicamente imposible que un Aries se muerda la lengua y, de hecho, es infinitamente más probable que muerda a un extraño. El control deficiente de los impulsos, junto con las opiniones audaces y la necesidad de ser el primero, tener la razón o al menos el primero en derramar sangre o lanzar un gancho de derecha, hace que Aries sea el signo más combativo y uno de los más propensos a obtener el hacha proverbial.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Publicidad

A los virgos les gusta que las cosas sean difíciles y les encanta ser subestimados, les da un sentido de propósito y la capacidad de quemar el rencor como combustible para su próximo éxito. Lo que no pueden y no cumplirán es que no se les aprecie. Dispuestos a ir con todo, a veces se auto sabotean cuando no los desafían o cuando se sienten aprovechados. Esta es una señal que creará conflicto como medio de escape. Esto los hace propensos a ser despedidos, pero por lo general son los arquitectos de su propia ruina.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

En términos generales, el genio no concuerda con la subyugación. Nunca contentos con doblar una rodilla o aceptar el statu quo, los Acuario nacen para ser jefes o el cerebro detrás de una operación. O al menos eso es lo que se dicen a sí mismos mientras limpian sus cubículos, guardando sus plantas de escritorio carnívoras, los pisapapeles de asteroides, la colección de bolígrafos de tinta invisible y los complejos de superioridad inmanejables.

Publicidad

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Adverso a los conflictos y con sentimientos adelantados, un Piscis insatisfecho con su carrera creará un escenario en el que tendrá que ser despedido. Esto también se aplica a las relaciones en las que se sienten más cómodos siendo el que recibe el dumping que el que hace el dumping. Todo esto se hace en un intento de nunca, nunca, ser el malo y, a su vez, nunca, nunca ser directo. Piscis también es el signo con más probabilidades de quedar atrapado en un romance de oficina y ser despedido por violar la política de la empresa sobre retozar en la fotocopiadora.