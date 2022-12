Sin embargo, no todos están de acuerdo con su uso, debido a la gran contaminación auditiva y del aire que provocan, así como el aturdimiento en sectores vulnerables como personas con autismo, adultos mayores o mascotas.

Aunque su uso y comercialización están regulados en algunos estados de México, en Coahuila su venta está prohibida y solo la Feria del Cohete en Arteaga es la única distribuidora autorizada.

Sin embargo, recientemente Protección Civil de Coahuila emitió algunas recomendaciones para el correcto manejo, con el fin de evitar accidentes e incendios entre los que destacan que se evite que los menores compren o manipulen juegos pirotécnicos sin la supervisión de adultos, y quienes estén en un rango de edad de los cinco a los 14 años se abstengan de utilizarlos debido al riesgo que representa para ellos.

Otras medidas que destacaron fueron no tronar objetos como botellas de vidrio, no acercarse a los cohetes que aparentemente no hayan explotado o se hayan apagado, no sostener pirotecnia en la mano, no manipularla en lugares cerrados, entre otras.

No obstante, miles de personas, médicos veterinarios y activistas por los animales exigen que su uso se discontinúe, debido a que en las mascotas les produce varias afectaciones por su agudo sentido del oído.

TE PUEDE INTERESAR: Amantes de los animales piden resguardarlos ante onda gélida en Saltillo