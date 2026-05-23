GoLALAzo llega a Tecnomoda de la mano de LALA y MEXICO IS THE SHIT

CDMX.– Grupo Lala y MEXICO IS THE SHIT llevaron el espíritu de GoLALAzo a la primera edición de Tecnomoda by Tiendanube, el encuentro desarrollado junto a Fashion Week México que explora la relación entre moda, tecnología, e commerce y cultura contemporánea. Porque el futbol no solo se juega en la cancha: se vive en la sala, en la cocina, en los rituales compartidos... en ese momento en el que alguien grita “¡GOLALAZO!” mientras los demás disfrutan de los alimentos durante el partido. Hoy, ese mismo espíritu también comienza a vestirse.

Como parte del evento, Anuar Layón presentó DEMASIADO FÚTBOL, una colección especial que celebró los 10 años de MEXICO IS THE SHIT reinterpretando la pasión futbolera desde la identidad mexicana. A través de códigos de streetwear contemporáneo, la colección transforma la energía de tribuna, los símbolos populares y la cultura alrededor del fútbol en lenguaje de moda. Hecho en México con orgullo. En este contexto, se presentó por primera vez la colaboración entre Lala y MEXICO IS THE SHIT, inspirada en GoLALAzo, la plataforma cultural de Lala que celebra la manera en la que México vive el futbol dentro y fuera de la cancha.

Dentro de la pasarela, se presentaron los diseños desarrollados como parte de esta colaboración, integrando guiños visuales a la cultura futbolera mexicana y al lenguaje auténtico de MITS. La experiencia no se quedó en la pasarela. Lala llevó GoLALAzo al backstage y al espacio de convivencia con una activación especial en colaboración con MITS Café, protagonizada por una moto intervenida y brandeada con el universo GoLALAzo, que se convirtió en un punto de encuentro visual y cultural dentro del evento, conectando el lenguaje urbano, la moda y la pasión futbolera desde una nueva narrativa estética.

La presencia de esta alianza en Tecnomoda buscó algo claro: llevar el GoLALAzo a nuevos territorios, conectar el universo del futbol con conversaciones actuales sobre moda, diseño, creatividad e identidad mexicana, y demostrar que el grito más icónico del juego también puede existir en nuevas expresiones culturales.

“GoLALAzo nace de esos momentos cotidianos que nos unen: el partido en casa, la emoción compartida, la leche en la mesa. Hoy damos un paso más llevando ese espíritu hacia la moda y nuevas plataformas culturales. Queremos que la gente no solo grite GoLALAzo, sino que lo viva, lo comparta y ahora también lo vista” comentó Claudia Reyes, Directora de Marketing Masterbrand Lala & Yomi

En los próximos meses, la colaboración continuará expandiéndose hacia nuevas colecciones, experiencias y proyectos culturales inspirados en la manera en que el fútbol conecta identidad, creatividad y cultura en México.

Porque el GoLALAzo no es solo un gol, es compartir en familia, es comunidad, es disfrutar. Y ahora, también es estilo.

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