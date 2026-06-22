Cuestionando la doctrina de la guerra justa

Por Richard Haass, Project Syndicate.

NUEVA YORK- El papa León XIV convocará un “consistorio” extraordinario, una reunión del Colegio Cardenalicio, a finales de junio en el Vaticano. Una de las cuatro sesiones programadas se dedicará a la doctrina de la “guerra justa”.

Este énfasis no es nada nuevo. La Iglesia católica lleva casi dos milenios tratando de ofrecer orientación sobre cuándo se justifica la guerra (jus ad bellum) y cuál es la forma correcta de librarla (jus in bello). El objetivo era, y sigue siendo, limitar la frecuencia de los conflictos bélicos y su coste humano.

León ha abordado el tema en dos ocasiones en las últimas semanas. En *Magnifica Humanitas*, la encíclica sobre la inteligencia artificial publicada el mes pasado, el Papa cuestionó la esencia de la teoría de la guerra justa. «Hoy, más que nunca, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en su sentido más estricto, es importante reafirmar que la teoría de la “guerra justa”, que con demasiada frecuencia se ha utilizado para justificar cualquier tipo de guerra, ha quedado obsoleta. La humanidad dispone de herramientas mucho más eficaces y adecuadas para promover la vida humana y resolver conflictos, como el diálogo, la diplomacia y el perdón.

Posteriormente, a principios de junio, el Papa volvió a abordar el tema y declaró ante un grupo de periodistas: “El concepto de guerra justa ya no es aplicable. El problema es que la teoría de la guerra justa se desarrolló en siglos en los que nadie podría haber imaginado las armas de las que disponemos hoy en día ni la capacidad de destrucción de la humanidad”.

Estos comentarios sugieren claramente que León pretende limitar el alcance de la guerra justa a la autodefensa, como la guerra que Ucrania está librando contra Rusia. Supongo que se ha visto muy influido por la historia reciente. La guerra de 2003 liderada por EE. UU. contra Irak, el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, algunos aspectos de la respuesta israelí en Gaza, la invasión rusa de Ucrania y la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán fueron todas guerras elegidas que no se considerarían “justas” ni en su concepción, ni en su ejecución, ni en ambas.

Para ser justa, una guerra debe librarse por una causa digna, debe considerarse que tiene probabilidades de éxito, debe estar autorizada por una autoridad legítima y debe emprenderse únicamente como último recurso. Las guerras justas deben llevarse a cabo de manera que no se utilice más fuerza militar de la necesaria (el principio de proporcionalidad) y se respete la seguridad de los no combatientes.

Estas orientaciones pretenden influir en el pensamiento de los 1 400 millones de católicos de todo el mundo, tanto particulares como líderes. Pero también pretenden influir en la política y en los debates políticos en general.

Resulta que determinar qué constituye una guerra justa es más fácil de decir que de hacer. Existe un amplio consenso en que la intervención militar preventiva contra ataques inminentes entra dentro de la definición de legítima defensa. Más controvertidos son los ataques preventivos para evitar amenazas que se están gestando, pero que aún no son inminentes. El temor es que un mundo en el que las guerras preventivas se consideraran legítimas se convirtiera en un mundo de conflictos frecuentes.

Pero, ¿qué se debe hacer cuando el enemigo está produciendo o adquiriendo medios bélicos y no hay certeza de que se disponga de un aviso suficiente para actuar antes de que se utilicen dichos medios? Algunos estadounidenses argumentaron que este temor justificaba la invasión de Irak de 2003. Muchos israelíes argumentaron lo mismo en el caso de Irán el año pasado y de nuevo en los últimos meses.

Entonces, ¿qué constituye una causa digna? ¿Y cuánto riesgo debe asumir un país al no recurrir a la fuerza si el precio de equivocarse pudiera suponer la muerte de miles de sus propios ciudadanos?

Determinar qué constituye una causa justificada puede resultar difícil. ¿En qué momento el hecho de poner fin a la represión de una población (por no hablar del genocidio) justifica el uso adecuado de la fuerza militar? ¿Cuándo se convierte la inacción en algo injusto?

Luego está la cuestión de qué constituye una autoridad legítima. Las Naciones Unidas a menudo no respaldan ni condenan las guerras, porque uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto bloquean la acción colectiva. Rusia y China, por ejemplo, se niegan a condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Años atrás, Rusia impidió que la ONU aprobara una acción militar contra Serbia cuando había pruebas de que este país estaba llevando a cabo una limpieza étnica contra los albanokosovares. ¿El hecho de que la OTAN respaldara la acción la hacía menos legítima?

A la complejidad se suma la realidad de que la aprobación popular de una guerra no la hace legítima, ni siquiera cuando se respetan las prácticas constitucionales del país. Un líder que llame a la guerra puede estar actuando por intereses políticos internos o personales, más que por principios.

Gran parte de la teoría de la guerra justa es una cuestión de criterio. No me cabe duda de que el presidente ruso, Vladímir Putin, esperaba el éxito cuando decidió atacar Ucrania, al igual que lo hicieron el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando entraron en guerra contra Irán. Obviamente, se equivocaron.

Pero cualquier líder que esté a punto de iniciar una guerra espera tener éxito. Y las guerras son intrínsecamente inciertas, lo que hace que este requisito de larga data carezca prácticamente de sentido.

Las cuestiones sobre cómo debe emplearse la fuerza son igualmente complejas. Una nueva cuestión se refiere a cuándo y cómo responder a ataques potencialmente devastadores llevados a cabo mediante medios no militares, como los ciberataques o, en el futuro, los ataques basados en la inteligencia artificial diseñados para paralizar una sociedad. ¿En qué consiste la proporcionalidad en tales casos?

Del mismo modo, la teoría de la guerra justa hace hincapié en no atacar a civiles. Pero, ¿qué se debe hacer cuando países o actores no estatales (como Hamás en Gaza) ocultan combatientes y armas en escuelas u hospitales? Leo se ha pronunciado públicamente criticando los ataques contra este tipo de lugares, pero descartarlos invita a que los lugares civiles se utilicen como refugios militares. Esto sería insostenible, lo que vuelve a plantear la cuestión de qué orientación práctica está dispuesta a ofrecer la Iglesia.

Dado que la guerra es cada vez más frecuente y letal para los civiles, es comprensible que Leo y los cardenales se adentren en el debate sobre su legitimidad. Sin embargo, se sentirán frustrados si se basan en los criterios tradicionales de la Iglesia en busca de una orientación útil. El mejor resultado del consistorio sería autorizar una revisión de la doctrina de la guerra justa para la era moderna, y plantear las preguntas necesarias. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es asesor sénior en Centerview Partners, académico distinguido de la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal de Substack «Home & Away».