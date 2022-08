Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana será de gran complicidad en el amor, regresan los buenos momentos, se retoma la pasión, la comunicación vuelve a ser fluida y los planes a futuro se ponen de nuevo sobre la mesa, trata de no volver a caer en lo absurdos del pasado o todo lo bueno que viene para ti esta semana puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, mucho del equilibrio que necesitan en pareja esta semana, lo llevas a tu. En el trabajo necesitas hacer un cambio, el camino ya no lo sientes cómodo y esto te está causando estrés y agotamiento mental. No lo pienses más y ve en busca de lo que realmente deseas laboralmente, es el momento para que abras una nueva oportunidad. La economía es estable, pero no te confíes, es tiempo de mirar tus gastos y hacer una reestructura. En la salud dedícate a poner en marcha ese plan de mejora física, ya no lo pospongas más. Es importante poner atención a tu metabolismo.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tu carácter no te ayudara mucho estos días, pasaras por momentos de enojo, de molestias, tendrás la mecha muy corta y no controlaras el mal genio, estas muy sensible a cualquier estimulo externo, palabras, críticas, gestos, así que no te tomes nada personal o puedes meterte en líos difíciles de remediar. En lo profesional, puedes padecer retrasos, quizá las metas a cumplir esta semana no concluyan como lo planeaste, pero dales tiempo, necesitaras hacerles mejoras para que caminen en perfecto orden, no desesperes, sé paciente, solo es una energía de inestabilidad que pasa estos días por tu signo Tigre, así que si eres prudente y paciente todo mejorará. Esta semana tendrás que aprender a delegar, entender que sí, hay alguien más que puede hacer las cosas igual de bien que tú, y no por eso a ti te harán a un lado, entenderás que tu experiencia cuenta a pesar de todo. Cuida la salud de tus emociones, pero también cuida esos dolores de cabeza que se pueden presentar esta semana, son ocasionados por la auto exigencia, se un poco más amable contigo mismo, contigo misma.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

No pretendas querer corregir errores de días pasados, ahora te toca asumir la consecuencia de tus actos, así que a sostener lo que hiciste y dejar que las cosas tomen su justo lugar, tendrás que dejar que todo fluya. En el trabajo es momento de aplicarte más, has estado descuidando tus labores por estar distraído, distraída, en chismes, de oficina, pero eso tendrá que terminar ya o puedes perder la confianza y peor aún el trabajo. No descuides el amor de pareja, pueden hartarse de dejarte por tus pocos detalles. Tiempo de mejorar tu salud física, así que retoma el ejercicio y cuida tu dieta porque puedes caer en tentaciones que no ayudan en nada en mantenerte en óptimas condiciones físicas.