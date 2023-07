Impulsa el aprendizaje de tus hijos con el Middle Years Programme (MYP) de Harmony School

“Este efecto post pandemia ha traído a la luz todo lo interno a lo que, a veces, no le ponemos tanta atención. Por eso nuestro programa es tan sólido y robusto, porque abarcamos el intelecto pero también las emociones”, explicó Malena Monroy , Coordinadora General del IB.

We live what we learn

Enseñan el poder de llevar lo aprendido a la acción.

Los resultados del programa MYP de Harmony School son visibles en el perfil de sus alumnos y alumnas: indagadores, reflexivos, audaces, solidarios e íntegros con un alto desempeño académico lo que hace que se involucren como agentes de cambio en su comunidad y el mundo.