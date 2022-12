En Boston, una mujer empezó una fuerte polémica en redes sociales. En su cuenta de TikTok, reveló que se baña únicamente dos veces a la semana, sólo porque esos días se lava el cabello.

Allison de 27 años, bajo el usuario de @abmccarthys5757, dijo que ella lo consideraba algo “normal”, pues pensaba que, cuando la gente mencionaba lavarse el caballo, también se bañaban pero sólo en esa ocasión.

“Recientemente descubrí que, de hecho, soy un ser humano asqueroso y esto se debe a que, la mayoría de las chicas, cuando dicen que se lavan el cabello dos veces por semana, literalmente quieren decir se lavan el pelo, y se bañan todos los días”, dijo Allison.

“Sólo me ducho una o dos veces por semana. He pasado cinco días sin ducharme antes. Porque si me ducho, me voy a lavar el pelo”, afirmó.

Enseguida, pregunta que “¿Por qué me metería en la ducha y no me lavaría el cabello? Pero no quiero lavarme el cabello todos los días”.

“Tuve que comenzar a decir que me lavo el cabello dos veces por semana, pero solo me ducho dos veces por semana”, cuestionó.