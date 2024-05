La aspirina puede prevenir una complicación mortal del embarazo. ¿Por qué no se informa a las mujeres?

Pero no hay suficientes mujeres embarazadas que sepan que una dosis baja de aspirina puede ayudarlas. Ahora, varios expertos importantes esperan cambiar esta situación.

Tanto el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal apoyan esta recomendación, afirmando que las dosis bajas de aspirina son seguras y no es probable que provoquen complicaciones. El momento óptimo para empezar es antes de las 16 semanas de embarazo, aunque puede iniciarse más tarde, aconsejan los grupos.

El problema: las mujeres y sus médicos no se han enterado de la noticia.

A pesar de todos los datos, son muy pocas las embarazadas de riesgo que toman aspirina infantil, y muy pocos los médicos que la recomiendan. Un estudio de 2022 reveló que las mujeres negras tienen menos probabilidades de que se les recomiende tomar aspirina infantil, incluso cuando cumplen los criterios.

La propia preeclampsia dista mucho de ser un término familiar: una de cada cinco familias, y una de cada cuatro familias negras, nunca han oído hablar de ella, según una nueva encuesta realizada por Harris Poll para March of Dimes.

Además, solo una de cada cinco familias encuestadas dijo estar familiarizada con intervenciones como la aspirina infantil.

“La aspirina infantil existe desde hace tiempo, pero muchos pacientes no la conocen y muchos proveedores no están examinando a los pacientes adecuadamente”, afirmó Elizabeth Cherot, presidenta y consejera delegada de March of Dimes.

“Es una aspirina de dosis baja. Es de venta libre, está disponible y es accesible. Pero parece haber barreras que impiden que los pacientes de alto riesgo la tomen como medida preventiva”, añadió.

La solución: una campaña nacional de sensibilización.

March of Dimes, que lucha por la salud de las madres y bebés, anunció el miércoles el inicio de una campaña denominada “Dosis bajas, grandes beneficios”, para informar a los profesionales sanitarios y a las mujeres embarazadas sobre los beneficios de las dosis bajas de aspirina.

La campaña está protagonizada por la atleta olímpica estadounidense Allyson Felix, que desarrolló preeclampsia durante su primer embarazo y tuvo que someterse a una cesárea de urgencia a las 32 semanas.

Como ya la había padecido una vez, Felix sabía que podría volver a sufrirla en su segundo embarazo, por lo que decidió tomar aspirina infantil. Con su segundo hijo, que nació el 10 de abril, tuvo un embarazo normal a término.

“Este proyecto pretende difundir el mensaje entre las familias, las embarazadas y el personal sanitario. Los pacientes deberían preguntar a sus proveedores sobre las dosis bajas de aspirina” expresó Cherot.