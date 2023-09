¿La dieta MIND ayuda a prevenir la demencia?

Morris y sus colegas observaron que, en estudios de investigación , las personas que seguían las dietas DASH y mediterránea (que dan prioridad a las frutas, las verduras, los cereales integrales, las proteínas magras y las grasas saludables) solían tener una mejor cognición que las que no lo hacían. También observaron que alimentos específicos como las verduras de hoja verde, los frutos rojos, los frutos secos y los cereales integrales se asociaban a una mejor salud cerebral.

No obstante, cada vez surgen más pruebas que sugieren que la dieta también tiene implicaciones importantes en la prevención de la demencia, de acuerdo con Puja Agarwal, investigadora de salud nutricional del Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago.

A partir de estos resultados, Morris y su equipo diseñaron la dieta MIND. Al igual que las dietas DASH y mediterránea, esta hace hincapié en los cereales integrales, las verduras, los frutos secos, las legumbres, las grasas saludables y las fuentes de proteínas magras, como las aves de corral y el pescado, y sugiere limitar las carnes rojas y procesadas, el queso, los dulces, los alimentos fritos y la mantequilla o margarina. Sin embargo, la dieta MIND es única en el sentido de que exige al menos seis raciones de verduras de hoja verde y dos raciones de frutos rojos a la semana.

¿La dieta MIND beneficia el cerebro?

En varios estudios en los que se ha realizado un seguimiento de los patrones alimentarios de las personas mayores a lo largo de muchos años, los investigadores han observado que aquellos que siguen más estrictamente la dieta MIND tienden a sufrir un deterioro cognitivo más lento, un menor riesgo de demencia y menos signos de Alzheimer en el cerebro tras su fallecimiento que los que no la siguen.

Estos resultados son “prometedores”, afirmó Debora Melo van Lent, profesora adjunta de Ciencias de la Salud de la Población del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, pero estos estudios no pueden demostrar que la dieta MIND por sí misma mejore la salud cerebral. Para eso, dijo, se necesitaría un ensayo clínico.

El primer ensayo clínico de la dieta MIND se publicó en agosto en la revista The New England Journal of Medicine. En el estudio, de tres años de duración, los investigadores le indicaron a la mitad de los 604 participantes (de 65 años en adelante) que siguieran la dieta MIND y a la otra mitad que siguieran su dieta habitual. También se les aconsejó a los participantes que redujeran su consumo de calorías para bajar de peso.