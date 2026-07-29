Lala Yomi y Toy Story celebran la aventura más importante: crecer

Crecer es una gran aventura. Está hecho de momentos que se convierten en aprendizajes, de nuevas experiencias que despiertan la imaginación y de pequeños logros que ayudan a los niños a descubrir todo lo que son capaces de hacer. Lala Yomi®, tiene el portafolio perfecto para acompañar esos momentos con nutrición, sabor y diversión.

Por eso, la marca presenta su nueva colaboración con Toy Story, una de las franquicias más queridas del mundo, para seguir acompañando a los niños en cada etapa de su crecimiento, con nutrición y sus personajes favoritos. La alianza refuerza uno de los principales compromisos de la marca: acompañar a los niños en la aventura de crecer, con un portafolio especialmente diseñado para ellos, con opciones sin sellos, adicionadas con vitaminas A y D y fuente de calcio, que combinan nutrición, sabor y diversión. A través de sus leches saborizadas, yogurt bebible y petit suisse, Lala Yomi® está presente en los momentos que forman parte de su día a día.

“En Lala Yomi® creemos que crecer debe ser una experiencia llena de aprendizaje, confianza y diversión. Toy Story representa perfectamente esos valores porque ha acompañado a distintas generaciones a través de historias que inspiran amistad, imaginación y trabajo en equipo. Esta alianza nos permite conectar con los niños desde experiencias relevantes para ellos y seguir acompañándolos en algo tan importante como su crecimiento”, señaló Eunice Nava, Gerente de Marketing de LALA Yomi®.