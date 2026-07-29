Lala Yomi y Toy Story celebran la aventura más importante: crecer

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    Lala Yomi y Toy Story celebran la aventura más importante: crecer
    Una colaboración que conecta nutrición, diversión y las historias que han acompañado a generaciones enteras. FOTO: CORTESÍA

Los personajes favoritos de los niños ahora forman parte de una experiencia diseñada para acompañarlos todos los días

Crecer es una gran aventura. Está hecho de momentos que se convierten en aprendizajes, de nuevas experiencias que despiertan la imaginación y de pequeños logros que ayudan a los niños a descubrir todo lo que son capaces de hacer. Lala Yomi®, tiene el portafolio perfecto para acompañar esos momentos con nutrición, sabor y diversión.

Por eso, la marca presenta su nueva colaboración con Toy Story, una de las franquicias más queridas del mundo, para seguir acompañando a los niños en cada etapa de su crecimiento, con nutrición y sus personajes favoritos. La alianza refuerza uno de los principales compromisos de la marca: acompañar a los niños en la aventura de crecer, con un portafolio especialmente diseñado para ellos, con opciones sin sellos, adicionadas con vitaminas A y D y fuente de calcio, que combinan nutrición, sabor y diversión. A través de sus leches saborizadas, yogurt bebible y petit suisse, Lala Yomi® está presente en los momentos que forman parte de su día a día.

“En Lala Yomi® creemos que crecer debe ser una experiencia llena de aprendizaje, confianza y diversión. Toy Story representa perfectamente esos valores porque ha acompañado a distintas generaciones a través de historias que inspiran amistad, imaginación y trabajo en equipo. Esta alianza nos permite conectar con los niños desde experiencias relevantes para ellos y seguir acompañándolos en algo tan importante como su crecimiento”, señaló Eunice Nava, Gerente de Marketing de LALA Yomi®.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Como parte de esta colaboración, los consumidores podrán encontrar más de 20 diseños coleccionables inspirados en el universo de Toy Story en las presentaciones de leche saborizada, yogurt bebible y petit suisse. Cada empaque se convierte en una nueva oportunidad para descubrir personajes favoritos, coleccionar diseños y sumar un momento de diversión a la rutina diaria.

Bajo su propósito de marca, “Crecer es divertido”, Lala Yomi® busca acompañar a los niños más allá de la nutrición, siendo parte de aquellos momentos que impulsan su desarrollo y construyen recuerdos. Desde una mañana de escuela hasta una tarde de juegos, la marca está presente con productos diseñados para formar parte de su día a día de manera práctica, deliciosa y divertida.

En un contexto donde las familias buscan opciones que combinen nutrición, practicidad y sabor, Lala Yomi® continúa evolucionando para responder a las necesidades de las nuevas generaciones, desarrollando propuestas que conectan con los intereses de los niños mientras acompañan su crecimiento.

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FOTO: CORTESÍA

“En Lala Yomi® buscamos desarrollar propuestas que generen valor para las familias. Esta colaboración reúne dos universos que comparten un mismo propósito: acompañar el crecimiento de los niños a través de experiencias positivas, memorables y significativas. Al combinar una propuesta de nutrición pensada para ellos con personajes que forman parte de la cultura e imaginación de distintas generaciones, fortalecemos nuestra capacidad de conectar con las familias desde un espacio auténtico y relevante”, comentó Nathalia Giraldo, Gerente Corporativa de Yogurt Infantil de Grupo Lala.

Más que una colaboración, esta alianza representa la visión de LALA Yomi® de seguir acompañando a los niños en la aventura de crecer. Porque cuando la nutrición se une con la diversión, la imaginación y los momentos que más disfrutan, cada día se convierte en una oportunidad para aprender, descubrir y seguir creciendo. Y cuando crecer es divertido, las mejores aventuras apenas comienzan.

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