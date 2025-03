Las mujeres más afectadas por la prohibición del aborto

Por: Claire Cain Miller and Margot Sanger-Katz

Las prohibiciones del aborto lograron impedir que algunas mujeres abortaran inmediatamente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la jurisprudencia del caso Roe contra Wade, según un nuevo estudio detallado de los datos de nacimientos de 2023. Los efectos fueron más pronunciados entre las mujeres de determinados grupos: las mujeres negras e hispanas, las mujeres sin estudios universitarios y las mujeres que vivían más lejos de una clínica.

El aborto ha seguido aumentando desde el periodo que abarcan los datos, especialmente a través de píldoras enviadas a estados donde tiene prohibiciones. Pero el estudio identifica los grupos de mujeres que tienen más probabilidades de verse afectados por dichas prohibiciones.

Para la mujer promedio de los estados que prohibieron el aborto, la distancia a una clínica aumentó de 80 a 482 kilómetros, lo que dio lugar a un aumento del 2,8 por ciento de los nacimientos en relación con lo que habría cabido esperar sin una prohibición.

Para las mujeres negras que vivían a 482 kilómetros de una clínica, los nacimientos aumentaron un 3,2 por ciento. En el caso de las mujeres hispanas, fue del 3,8 por ciento, y en el de las blancas las blancas, del 2 por ciento.

“De verdad da seguimiento, tanto de que las mujeres más pobres y más jóvenes y con menos estudios tienen más probabilidades de tener un embarazo no deseado, como de que son más propensas a no poder superar las barreras para acceder a los servicios de aborto”, explicó Alison Norris, profesora de epidemiología en el Estado de Ohio, que ayuda a dirigir un esfuerzo nacional de recuento de abortos y no participó en el nuevo estudio.

El documento de trabajo, publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, es el primero que analiza a detalle las pautas locales de los nacimientos poco después de la decisión Dobbs de 2022, un periodo en el que el aborto disminuía o se mantenía más o menos estable en todo el país.

Inesperadamente, los abortos han aumentado en todo el país desde entonces. Los investigadores dicen que esto es una prueba de la demanda insatisfecha de abortos antes de Dobbs. Desde entonces, la telemedicina y el aumento de las ayudas económicas han facilitado que las mujeres aborten, tanto en los estados que lo prohíben como en los que sigue siendo legal.

Pero las nuevas conclusiones sugieren que la ayuda no llegó a todas. Las prohibiciones estatales parecen haber impedido que algunas mujeres se sometieran a abortos que habrían buscado si fueran legales.

El aumento nacional del aborto oculta que algunas personas se vieron “atrapadas por las prohibiciones”, comentó Caitlin Myers, profesora de Economía en el Middlebury College y autora del artículo junto con Daniel Dench y Mayra Pineda-Torres, del Georgia Tech. “Lo que ha ocurrido es un aumento de la desigualdad de acceso: el acceso aumenta para algunas personas y no para otras”.

El aumento de los nacimientos fue pequeño, lo que sugiere que la mayoría de las mujeres que deseaban abortar lo consiguieron de todos modos, dijo Diana Greene Foster, directora de investigación de Advancing New Standards in Reproductive Health de la Universidad de California en San Francisco. Aun así, agregó, el nuevo estudio logra ser persuasivo al mostrar los efectos de las prohibiciones: “Ahora me siento más convencida de que algunas mujeres en verdad tuvieron que llevar embarazos a término”.

John Seago, presidente de Texas Right to Life, dijo que una prohibición federal del aborto funcionaría mejor que un mosaico de políticas estatales, y que estados como Texas tenían que hacer más para reducir los viajes fuera del estado y las píldoras abortivas por correo. Pero pensaba que la ley de Texas estaba cambiando las cosas.

“Obviamente, estamos viendo las pruebas de que las prohibiciones de verdad están impidiendo los abortos”, dijo. “En realidad están salvando vidas”.

Estudios anteriores han medido los cambios en la tasa de abortos, pero Myers afirmó que observar el número de bebés nacidos es la forma más definitiva de saber si la prohibición del aborto realmente funciona. Las investigaciones de los años anteriores a la anulación del caso Roe demostraron que las mayores distancias a las clínicas afectaban tanto los abortos como los nacimientos.

“Éste es el artículo que llevaba años esperando escribir”, dijo. “Estos son los datos que estaba esperando”.

En Texas, el estado más grande con prohibición del aborto, los nacimientos aumentaron más en Houston, donde la clínica más cercana está a poco más de 900 kilómetros, en Kansas, que en El Paso, donde la clínica más cercana está a 30 kilómetros, en Nuevo México. Del mismo modo, los nacimientos aumentaron más en el sur, donde los estados están rodeados por otros estados con prohibición, pero muy poco en el este de Missouri, donde hay clínicas de abortos al otro lado de la frontera, en Illinois.

Los investigadores también analizaron la disponibilidad de citas en clínicas cercanas, porque algunas clínicas se han visto desbordadas por las mujeres que viajan desde otros estados. Descubrieron que si las mujeres no podían conseguir una cita en el plazo de dos semanas, los partos aumentaban aún más.

Aun así, incluso en los lugares con prohibiciones en los que no hubo cambios en la distancia a las clínicas más cercanas ni en la disponibilidad de citas en estas, los partos relativos aumentaron un poco, lo que Myers atribuyó al “efecto disuasorio” de las prohibiciones.

Dado que los datos del estudio a nivel de condado acaban después de 2023, es posible que los nacimientos en los estados donde está prohibido abortar hayan disminuido desde entonces. Los abortos han seguido aumentando en todo el país, incluso entre las mujeres de los estados con prohibición.

Los médicos de los estados que aprobaron las llamadas leyes de protección, que los protegen de la responsabilidad legal si envían píldoras a estados con prohibiciones, empezaron a tomárselo en serio durante el verano de 2023. Los abortos realizados de este modo no afectarían los datos de nacimientos hasta 2024.

Pero utilizando datos provisionales de nacimientos a nivel estatal de 2024, el nuevo trabajo no encontró casi ningún cambio en los nacimientos con respecto a 2023. Estos datos son menos confiables, pero los investigadores afirmaron que, incluso con las leyes de protección, sigue siendo poco probable que algunas mujeres aborten, en particular las que tienen menos recursos, que pueden no conocer los centros de aborto por telemedicina o desconfiar de pedir píldoras por internet.

