LO QUE SE QUEDA: 1989 o la caída de los muros y un terremoto

“Cuando creí haberlo visto todo...” es una frase que nadie puede decir a los 23 años sin que se trate de un engaño propiciado por la presión autoimpuesta para madurar. Yo lo hice pensando en que si me había tocado vivir el mismo día en que los seres humanos habían pintado por primera vez su huella en la Luna, o cuando Eugenio Garza Sada fue asesinado en Monterrey cuando intentaban secuestrarlo, o la vez en que se conoció la noticia de que un fanático le arrebató la vida a John Lennon en plena calle, o ver en televisión a un presidente jurando a su pueblo que defendería al peso “como un perro” para luego saber en bolsa propia cómo se siente una devaluación, o escuchar por primera vez que del otro lado del mundo hay una ciudad llamada Chernobyl , la cual fue el escenario del peor accidente nuclear de la historia, era una mujer con la experiencia suficiente para que nada me impresionara, o al menos, no tan fácilmente.

Me hipnotizaba la tranquila felicidad de quienes armados con cinceles y martillos tumbaban pedazo a pedazo el símbolo de la opresión más vergonzosa. Me conmovieron los abrazos entre personas que cruzaban una ridícula frontera divisoria de la misma ciudad. Cómo se tocaban la cara, cómo se decían cosas que les sacaban lágrimas de incredulidad. Y más me sorprendió que todo esto sucediera sin la necesidad de disparar una sola bala. Era como ser testigo de un milagro. Y me convencí de que 1989 también trajo a mi vida un terremoto que echó abajo muchos muros para saber que cuando creí haberlo visto todo, siempre me corregirá mi capacidad de asombro.