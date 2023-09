Lo que se queda: Mi primera vez fue con Chayanne

Tenía apenas 16 años. A esa edad yo no tenía muy clara la responsabilidad que implica desempeñar un trabajo. Para mí era más un juego y la oportunidad de conocer a Los Chicos, la boy band que junto con Menudo y Los Chamos eran la locura de las chavitas de principios de los 80.

Me fui a la oficina del director del periódico a ofrecerle mis intenciones de entrevistar a los cantantes. “Que no se me note que son mis ídolos. Que no se me note. Que no se me note. Que no se me note”, era mi plegaria mental, pero el sofoco al hablar me delató. “Señor, viene a Piedras Negras el grupo Los Chicos. Sí, donde canta Chayanne. Pues el cantante. Sí, los de Puerto Rico. No, Menudo no, los otros. Estaba pensando en que si usted me da permiso de ir a hacer la entrevista al hotel donde están, me llevo una grabadora y una cámara y me lanzo”. Las manos me quedaron adoloridas de tanto retorcerlas. “Pues láncese”, me contestó. Con esas palabras aquel sabio periodista dio por inaugurada mi vida en este oficio hace más de 40 años. Esa fue mi primera entrevista y Chayanne, sin saberlo, mi padrino. Por cierto, no he tenido oportunidad de informárselo.

Salí de la oficina del director casi casi dando brinquitos. Tenía poco tiempo para llegar al lugar donde se hospedaban. Pedí una cámara en la Redacción pero al saber que se trataba de entrevistar a los artistas, el fotógrafo de guardia me hizo el favor de acompañarme, lo que me vino de perlas dadas las enormes dimensiones de la grabadora que llevaba. Una de doble bocina, de las que usaban cuatro pilas tamaño “D” para funcionar. Me cercioré de que llevara puesto un cassette en blanco y de que funcionara el micrófono que le conecté. También cargué con mi libreta de taquigrafía y una pluma. No alcancé a hacer un cuestionario, pero al ser yo una experta en la música del momento, esa era una obligación que podía darme el lujo de dispensar.