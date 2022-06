Mes del Orgullo: ¿Qué significan las siglas de la comunidad LGBTTTIQ+?

Durante el mes de junio, la comunidad LGBTTTQIA+ ha celebrado la marcha por la diversidad, conocido así como “mes del orgullo”. En él, se unen millones de personas alrededor del mundo para representar la diversidad sexual y de género.

Fue en la década de los 60’s cuando prácticamente ocurrió la primera marcha, sin ser oficial. Asimismo, se identificó al 28 de junio como el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Desde entonces, ha sido una celebración oficial para la comunidad.

No obstante, lo que antes sólo era conocido como “LGBT”, se ha ampliado con el paso de los años, ahora, hay cada vez más siglas, terminología y símbolos, con la intención de representar a cada miembro del colectivo.

Específicamente, LGBTTTQIA+ representa lesbianas, gays, bisexuales, transexual, travesti, transgénero, queer, intersexual y asexual; el signo de más englobaría cualquier otra identidad de género, sexual o romántica que no esté mencionada.

IDENTIDADES DE GÉNERO

Según la organización Planned Parenthood, el género se rfiere a la manera en que “la sociedad cree que tenemos qué vernos, pensar y actuar” según nuestro sexo, el cuál está basado en genes, hormonas y partes del cuerpo.

Mientras existen tres categorías sexuales, masculino, femenino e intersexual, hay diversas formas de expresar nuestro género, puede ser fluido, neutral o binario. Asimismo, el género se ha definido como una construcción social, cultural y psicológica.

Aquí entraría la palabra transgénero, es decir, cuando una persona no se identifica con su género asignado al nacer; por ejemplo, una mujer trans es una persona que nació con pene, por ende, se le nombró “hombre” al nacer, sin embargo, al experimentar su identidad, reconoció que se identifica más como una mujer.

Dentro del término trans, entran otras identidades, conocidos como “términos paraguas”, entre ellas: agénero (no se identifica con ninguno), género fluido (su género es cambiante), pangénero (se identifica con todos los géneros) y no binario (su identidad no recae en ser hombre o mujer), entre otros.

Más términos relacionados son: travesti (que expresa su género por medio de ropa “acorde” al sexo opuesto; no todas las personas travestis son homosexuales) y transexual (igual que transgénero, pero su cuerpo ha pasado por cirugías de reasignación de género u hormonas); éste último ha sido sustituído de las siglas LGBT+, pues diversos colectivos señalan que la palabra “transgénero” es más incluyente. También se reconoce el término “intersexual” (persona que nace con ambos sexos) como parte de la comunidad LBGT.