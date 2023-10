Opinión: Olvidémonos de vivir 100 años, mejor vivamos más sanos

Por: Dave A. Chokshi, médico del Hospital Bellevue y profesor de Liderazgo en la Universidad municipal de Nueva York. Antes fue el 43.º Comisario de Salud de la ciudad de Nueva York.

Cuando les pregunto a mis pacientes cuáles son sus objetivos de salud a largo plazo, rara vez dicen que quieren vivir hasta los 100 años. En cambio, hablan de envejecer con independencia y dignidad, de no tener achaques ni dolores o de tener fuerzas para jugar con sus nietos. “Simplemente me gustaría soplar las velas de mi pastel de cumpleaños sin toser”, me dijo un paciente de 60 años con enfisema.

Sin embargo, nuestro diálogo nacional sobre el envejecimiento no refleja esta realidad fundamental sobre lo que las personas valoran de su vida.