Parejas DADT: La tendencia en relaciones abiertas que está ganando popularidad

El término DADT proviene del inglés “Don’t Ask, Don’t Tell”, que en español significa “No preguntes, no cuentes”. Se trata de un tipo de relación abierta en la que cada persona tiene libertad para estar con otras, pero sin compartir detalles con su pareja principal.

¿Cómo funciona una pareja DADT?

A diferencia de otras relaciones abiertas, en las parejas DADT se establece un acuerdo donde cada integrante puede tener encuentros con terceros, pero sin la obligación de informar ni discutir sobre ello con su pareja. Esto evita celos o conflictos emocionales derivados de la información sobre otras personas.

Razones por las que las parejas optan por una relación DADT

Este tipo de vínculo está en crecimiento debido a varios factores:

✅ Privacidad y autonomía: Cada persona mantiene su vida íntima sin la necesidad de compartir cada detalle.

✅ Evitar celos y conflictos: Al no conocer los detalles, se minimizan los problemas emocionales que pueden surgir en relaciones abiertas más transparentes.

✅ Más libertad sin romper acuerdos: Se establece una base de confianza donde la honestidad se mantiene dentro de los límites acordados.

DADT: ¿Es un modelo de relación para todos?

Las relaciones DADT pueden funcionar bien para quienes:

✔️ Tienen una mentalidad abierta y confianza en su pareja.

✔️ Prefieren evitar conversaciones incómodas sobre terceros.

✔️ No sienten la necesidad de conocer detalles sobre otras relaciones.

Sin embargo, este tipo de relación no es para todos. Si la comunicación y la transparencia son fundamentales para ti, es posible que este modelo no sea el ideal.

Conclusión

Las parejas DADT están ganando popularidad dentro de la comunidad de relaciones no monógamas, ofreciendo un equilibrio entre libertad y estabilidad. Sin embargo, como en cualquier tipo de relación, la clave está en el respeto mutuo y en acuerdos claros desde el inicio.