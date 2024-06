¿Puedo cambiar un billete falso en el banco por uno real?

No intentes usarlo. Es un delito intentar pasar un billete falso a otra persona.

Lleva el billete al banco. Las instituciones bancarias están equipadas para manejar este tipo de situaciones y están obligadas a retener los billetes falsos y enviarlos al Banco de México o a la entidad correspondiente en tu país para su análisis.

Solicita un comprobante. El banco te proporcionará un recibo de retención del billete falso.

Desafortunadamente, no es posible cambiar un billete falso por uno real en el banco. Una vez que entregas el billete sospechoso, el banco lo envía al Banco de México para su verificación. Si se confirma que es falso, el billete será destruido para evitar su recirculación, y no recibirás compensación económica. Los bancos y el Banco de México no cubren las pérdidas derivadas de la falsificación.

La mejor forma de protegerte contra los billetes falsos es conocer bien los elementos de seguridad de los billetes auténticos y revisar siempre los billetes que recibes. El Banco de México y otras instituciones financieras ofrecen materiales educativos y campañas de información para ayudar a la población a identificar billetes falsos.

Ahora ya sabes que, si encuentras un billete falso, entrégalo al banco, pero no esperes recibir un billete real a cambio. La prevención y el conocimiento son tus mejores defensas contra la falsificación.