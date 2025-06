Agresor de Wendy huyó de Coahuila, confirma Fiscalía estatal; además tiene antecedentes de violencia

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que Maurilo N., alias Cache, presunto responsable del intento de feminicidio contra Wendy De Luna, huyó de Coahuila tras el brutal ataque cometido el pasado fin de semana en la colonia Los Álamos.

El sujeto, ex pareja sentimental de la víctima, es buscado activamente por las autoridades mediante labores de inteligencia.

Miguel Ángel Medina, delegado regional de la Fiscalía, informó que se tiene certeza de que el agresor abandonó el estado con la intención de evadir la justicia, lo cual constituye una agravante legal. “Su fuga no solo confirma su culpabilidad, también revela una absoluta cobardía. Quien es capaz de ejercer violencia debe ser capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos”, declaró.

La víctima, Wendy De Luna, de 31 años, fue arrollada de manera intencional por su expareja, quien huyó del lugar sin prestarle auxilio. El caso ha generado indignación social, al tratarse de un acto deliberado de violencia de género.

Además, la Fiscalía confirmó que Maurilo N. tiene antecedentes de violencia en denuncias previas, lo que podría agravar su situación legal. Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el ataque fue premeditado y no un hecho aislado.

Aunque por el momento no se ha emitido un boletín de búsqueda a nivel nacional, la Fiscalía no descarta hacerlo si los esfuerzos locales no logran ubicar al agresor en los próximos días.

El proceso sigue abierto y las autoridades reiteraron su compromiso de llevar al responsable ante la justicia.