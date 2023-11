¿Quieres evitar que tu relación se vuelva disfuncional? No cometas estos errores

Sabemos perfectamente que en el amor no hay un manual de instrucciones ni una relación perfecta , solo dos personas que trabajan con respeto, compromiso, responsabilidad, honestidad, lealtad y mucho amor para lograr que su relación, ya sea noviazgo o matrimonio, funcione siempre, a pesar de los malos momentos, por ello evitar errores que pongan en peligro todo el trabajo realizado es importante y aquí te decimos cuáles son esas cosas que debes evitar hacer.

Cuando estamos enamorados solemos no ver los errores que cometemos o que nos cometen, dejamos pasar muchas cosas, pero cuando esa etapa finaliza y comienza la etapa de amor es cuando realmente comenzamos a ver a las personas como son , cometemos tropiezos y terminamos creando una relación disfuncional, si quieres evitar que esto suceda, aquí te decimos que cosas no debes hacer.

3. Celos y desconfianza: Estar en una relación donde no hay confianza y los celos son parte de la rutina, nos pueden llevar a cambiar drásticamente nuestro entorno, círculo social e incluso familiar, además se vuelve una relación insegura y violenta. Siempre es mejor tener alejados estos dos factores.

1. Dependencia emocional: Cuando creemos que la otra persona es mi razón de ser y la única responsable de mi felicidad o sentimientos, caemos en un profundo error, porque no podemos ver por nosotros mismos. Tener esa dependencia nos puede llevar a generar graves problemas de salud mental.

Errores que debes evitar para no tener una relación sana y estable

4. No tener tiempo de calidad: Uno de los cinco lenguajes del amor es el tiempo de calidad, pasar tiempo con el otro sin amigos, hijos o demás familiares, ya que eso abre el camino a la comunicación, a la confianza y hacer crecer el amor y la pasión. Tener tiempo entre ustedes, de calidad, donde estén 100% presentes, es fundamental.

5. Falta de límites: Cuando solemos estar en una relación no ponemos límites, lo que nos llega a desprotegernos, perder el balance y la dinámica sana, ya que no respetamos al otro y podemos superar esas líneas, afectando a nuestra pareja. Saber cuáles son nuestros límites, a que estamos dispuestos y a que no, es un gran avance para planearlos y llegar al respeto mutuo de estos.

Ahora ya sabes cuáles son los errores comunes que llevan a que una relación fracase, sea tóxica o se desgaste, pero también ahora ya sabes cuál es el otro lado de la balanza para tener una relación sana y estable. En el amor no hay fórmulas, solo deja que fluya siempre y cuando esté dentro del respeto y la compresión.