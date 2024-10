¿Sabes cómo defenderte de las brujas?... ‘Las doce verdades’ y más remedios para alejarlas de tu hogar

Existen diferentes tipos de ataques, el más aterrador es la chupada de bruja, pues las víctimas favoritas de las brujas son los bebés recién nacidos o no bautizados, a quienes le chupan la sangre; otro de los más temibles, es la brujería, pues a la distancia mediante rituales, gracias al poder que el Diablo les ha concedido, ellas pueden mandar maldiciones y males.

También existen diferentes tipos de escudos contra las brujas, cómo el agua bendita y las tijeras en forma de cruz, sin embargo existen otros métodos que más que un escudo son un arma. La mejor manera de como atrapar una bruja es la oración de “Las 12 verdades del mundo”.

LAS 12 VERDADES DEL MUNDO Y MÁS REMEDIOS CONTRA LAS BRUJAS

Según la tradición, cuando se observe en las alturas el vuelo de una bruja, la cual puede darse en la forma de guajolote, lechuza o águila, se debe elevar esta oración con un cordón entre las manos y a cada verdad que se pronuncie, se va haciendo un nudo.

Para que tengan eficacia contra espantos Las Doce Verdades deben decirse al revés, pues el mundo de ultratumba es como un espejo de éste, y entonces las cosas deben presentársele al revés, para que allá se vean al derecho y los nudos se van deshaciendo.

Al terminar el rezo, la hechicera trataba de escapar al sentir la fuerza de la oración. Por lo tanto dejará su forma de fuego o de animal y caerá a tierra completamente paralizada y a merced de quien la atrapó con este rezo.

El cordón habrá ya recibido la fuerza mística que dan las Doce Verdades y con él se podrá atar a la bruja. La bruja suplicará que se le deje ir porque si permanece cautiva, al salir el Sol quedará ciega.

Pero cuidado de una equivocación o de un temor. Esta aventura tiene un riesgo: si se equivoca al recitarlas, la bruja recobrará fuerzas y bajará para tomar venganza de quien quiso someterla.

Aquí te presentamos “Las doce verdades del mundo” es una poderosa oración para tumbar a las brujas:

1ª.- La Santa Casa de Jerusalén donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén.

2ª.- Las Tablas de Moisés donde dejó grabada su Divina Ley.

3ª.- Las Tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

4ª.- Los Santos Cuatro Evangelios.

5ª.- Las cinco llagas que quedaron en el Sagrado Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo.

6ª.- Los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la Misa Mayor.

7ª.- Las Siete Palabras que dijo Jesucristo en el Madero Santo de la Cruz.

8ª.- Las ocho angustias.

9ª.- Los nueve meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su Purísimo Vientre.

10ª.- Los Diez Mandamientos.

11ª.- Las Once Mil Vírgenes que asisten al Trono de la Beatísima Trinidad.

12ª.- Los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la Cruz, en el Calvario.

Después tienes que repetirlas en orden de la 12 a la 1. Las doce verdades eran enseñadas en forma oral preferentemente a quienes trabajaban por la noche y recorrían los caminos repletos de peligros. Ya casi no se le conoce y tal vez por ello despierte interés y curiosidad, pensando que su conjuro puede darnos un resultado mágico e inesperado.

CÓMO ESPANTAR UNA BRUJA CON SAL

Si has escuchado al menos un poco sobre cómo espantar una bruja entonces es muy probable que tengas la sal presente para ello. La razón es que se considera como una de las armas más poderosas y que es capaz de limpiar las energías negativas que te pueden estar atormentando. Para usarla solo deberías poner sal gruesa en un vaso tapado y rezar un Padre Nuestro todos los días. Cuando suspendas el ritual no debes volver a usar el vaso y lo mejor es botarlo.

¿CÓMO HACER QUE UNA BRUJA TE DEJE DE MOLESTAR?

El agua bendita es otra de las fórmulas casi que infalibles para recuperar la tranquilidad en tu hogar. Debes poner este líquido en una botella con spray o pulverizador para luego esparcirlo por toda la casa. A medida que vas haciendo esto debes recitar siete veces la siguiente oración.

“En el nombre de San Juan, pido que se reviertan y eliminen todas las malas influencias que se dirigieron hacia mí o hacia mi casa. Amén.”

¿CÓMO ATRAPAR UNA BRUJA QUE CAE EN EL TECHO?

Quizás conoces que la semilla de mostaza como amuleto es bastante efectiva contra malas energías y por eso es bueno tenerla en casa. Pero también se cree que atrae a las brujas, por lo que funcionan como trampa. Lo único que debes hacer es ponerlas una buena cantidad en el lugar donde suelen caer, como el techo. Allí se va a entretener contándolas, sin darse cuenta de la salida del sol, que se supone que no lo resisten. Siendo así, al amanecer quedarán inmóviles y podrás descubrir la identidad de la bruja.

¿CÓMO ATRAPAR UNA BRUJA CON TIJERAS?

Si pretendes aprender sobre cómo atrapar una bruja, las tijeras pueden ser tus mayores aliadas, ya que es uno de los objetos que se consideran más efectivos para este fin. Para alcanzar tu objetivo simplemente debes abrirlas completamente, que queden en forma de cruz. Luego debes ponerlas ya sea debajo de la almohada o debajo de la cama, pero que estén en paralelo con la cabeza de la persona a proteger.

¿CÓMO PROTEGERSE EN LA NOCHE DE BRUJAS O HALLOWEEN?

Las oraciones siempre han resultado efectivas a la hora de hacerle frente a entidades y seres malignos. Esta no es la excepción, por lo que te presentamos un par de rezos para que los digas en voz alta cada noche, con las que podrás tanto atrapar como alejar a ala bruja, dependiendo de cuál sea tu objetivo.

¿A QUÉ LE TIENEN MIEDO LAS BRUJAS?

No existe claridad con respecto a este tema, pues no existe evidencia sólida sobre la existencia de las brujas, miedos y poderes. Pero en general, se considera que las siguientes cosas, además de las anteriores, pueden causar pánico a estos seres:

• Objetos de hierro

• Los perros

• Ajo y pimentón

• Incienso de estramonio

• Salvia, ruda y romero

• Espejos

¿CÓMO SABER SI UNA BRUJA ME PERSIGUE?

En la creencia popular hay algunas señales que podrían delatar a la bruja que va tras de ti, empezando por los olores fuertes y que muchos aseguran que son peores que un animal muerto. Estos no provienen de algún lado en específico y nunca llegas a encontrar la fuente. De la misma manera, ver tu rostro distorsionado en el espejo o las ventanas puede ser otra gran señal. Si tienes mascotas y se ven intranquilas o persiguiendo a la nada durante la noche puede tener el mismo resultado.

¿POR QUÉ LAS BRUJAS MOLESTAN A LAS EMBARAZADAS?

Esta creencia no está del todo clara, ya que hay distintas versiones por las que sucede esto. Una de ellas considera que las brujas son mujeres ancianas que sienten odio por los bebés nacidos o que están por nacer, ya que tienen toda la vida por delante. Por otra parte, muchas personas creen que lo hacen con el fin de robar a los niños en cuanto nazcan para chuparles la sangre. Sin embargo, esto no tiene ninguna base, por lo que no debería ser causa de alarma si estás embarazada.