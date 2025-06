El arte de la evasión, la estrategia de China para tratar con Donald Trump

No está claro qué acordaron exactamente los dos países tras las conversaciones de Londres, que se describieron como tensas.

China tiene un largo historial de frustrar a Estados Unidos en diálogos económicos que a menudo no llevan a ninguna parte. Según los críticos, este tipo de acercamientos permite a Pekín desviar la presión estadounidense mientras sigue desarrollando su economía y su capacidad manufacturera como mejor le parece.

“ Este juego del gato y el ratón impide que Estados Unidos haga cualquier tipo de avance para abordar cualquiera de las preocupaciones estadounidenses subyacentes sobre las injustas políticas no comerciales de China ”, añadió Czin.

Pero China no ha dicho explícitamente que los envíos de tierras raras vuelvan a dirigirse a Estados Unidos como antes. Cuando se le preguntó al respecto durante una sesión informativa para la prensa el jueves, He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, dijo solo que China había “aprobado un cierto número de solicitudes que cumplían los requisitos” de envíos de tierras raras, y que seguiría “reforzando” dichas aprobaciones.

China probablemente está siendo ambigua para mantener la amenaza de restricciones a la exportación como palanca, dijo Wang Yuesheng, director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Pekín.

No es “un relajamiento total, pero tampoco una prohibición total como antes”, dijo. “Este estado intermedio permite a China ser relativamente más proactiva” si Estados Unidos “reprime a China”.

La estrategia de Xi no está exenta de riesgos, incluso con su ventaja sobre las tierras raras. Con lo impredecible que es, Trump podría decidir recurrir de nuevo a los aranceles o imponer otras medidas punitivas contra Pekín si se frustra con las negociaciones o determina que las exportaciones chinas de tierras raras siguen retrasándose.

La economía china no es tan fuerte como en la primera guerra comercial. Las exportaciones, principal motor económico de China, se han ralentizado, y unos aranceles sobre los productos chinos del 55 por ciento, la tasa que Trump ha mencionado, seguirían causando daño. El mercado inmobiliario del país todavía se está recuperando de una crisis. Y una de las industrias más prometedoras del país, la de los vehículos eléctricos, se ha visto afectada por un exceso de capacidad y una guerra de precios que la castiga.

En una posible señal de que el gobierno está preocupado por los efectos que la lenta economía china está teniendo en los ciudadanos de a pie, este anunció el lunes unas directrices destinadas a “abordar las necesidades urgentes, difíciles y apremiantes de la población” en el acceso a la educación, los servicios de atención a ancianos y niños y la seguridad social, aunque ofreció pocos detalles concretos.

Aun así, Xi está apostando a que puede superar a Trump en una guerra comercial prolongada, porque Trump es vulnerable al descontento público en Estados Unidos, afirman los analistas chinos.

“La política interior es la parte más débil” de Estados Unidos, dijo Shen Dingli, especialista en relaciones internacionales en Shanghái.

Joy Dong colaboró con reportería desde Hong Kong.

David Pierson cubre la política exterior china y la interacción económica y cultural de China con el mundo. Es periodista desde hace más de dos décadas. c. 2025 The New York Times Company.

Por David Pierson y Berry Wang, The New York Times.