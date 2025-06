Despliegue militar por las protestas divide a gobernadores republicanos y demócratas

En los estados controlados por republicanos, los gobernadores no han dicho cuándo o cómo planean desplegar tropas militares para frenar las protestas.

Los otros 22 gobernadores demócratas firmaron una declaración de apoyo a Newsom enviada el domingo por la Asociación de Gobernadores Demócratas, en la que describieron el despliegue de la Guardia y las amenazas de enviar a los marines como “un alarmante abuso de poder” que “ socava la misión de nuestros militares, erosiona la confianza pública y muestra que el gobierno de Trump no confía en las fuerzas del orden locales ”.

Inicialmente, el gobernador de Hawái, Josh Green, se refirió a Trump como un “dictador a secas”, pero al mes siguiente le dijo a un medio local que estaba siendo prudente, y que “ no voy a criticarlo directamente en absoluto ”.

El gobernador JB Pritzker dijo que Illinois cumple con todas las leyes en lo que respecta a la inmigración mientras honra los derechos de la Primera Enmienda.

“No vamos a quitarle a la gente el derecho a protestar pacíficamente”, dijo Pritzker. “Es incorrecto desplegar la Guardia Nacional y marines en servicio activo en una ciudad estadounidense en contra de la objeción de las fuerzas del orden locales, al igual que es incorrecto separar a los niños de sus hogares”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo a los miembros de la comisión que el enfoque debería estar en una reforma integral de inmigración.

”Mientras hablamos, una ciudad estadounidense ha sido militarizada en contra de las objeciones de su gobernador”, dijo. “Esto es un flagrante abuso de poder y nada menos que un ataque a nuestros valores estadounidenses”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo el miércoles en una entrevista al The Washington Post que Trump no debería enviar tropas a una protesta programada para el fin de semana en Filadelfia.

”Ha inyectado caos en el orden mundial, lo ha inyectado en nuestra economía, está tratando de inyectar caos en nuestras calles al hacer lo que hizo con la Guardia en California”, sostuvo Shapiro.

Como fiscal general del estado durante el primer mandato de Trump, Shapiro se jactaba rutinariamente de que demandó a Trump más de 40 veces y ganó todas las veces. Como gobernador, a menudo ha sido más cauto, criticando los aranceles de Trump, pero no necesariamente apuntando al propio Trump.

OPINIONES DE LOS REPUBLICANOS

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, a menudo ha chocado con Newsom, que como él es gobernador con limitaciones de mandato y tiene ambiciones presidenciales.

La oficina de Newsom dijo que DeSantis ofreció enviar tropas de la Guardia Estatal de Florida a California.

”Dado que la Guardia no era necesaria en primer lugar, declinamos el intento del gobernador DeSantis de inflamar una situación ya caótica empeorada por el líder de su partido”, afirmó la portavoz de Newsom, Diana Crofts-Pelayo, en un correo electrónico a The Associated Press.