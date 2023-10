¿Sientes que no logras tus objetivos? “No vas tarde”, la obra literaria de Etam Areté que debes leer

¿Cuántas veces no nos despertamos con el pensamiento “voy tarde”? No precisamente a un lugar, sino a un acontecimiento que anhelamos. Creemos que “vamos tarde” porque el amigo de la secundaria ya tiene su propio negocio, la amiga de la infancia terminó la carrera universitaria, los primos cercanos comienzan a casarse y formar su familia o el conocido ya está cumpliendo su sueño de viajar por el mundo y nosotros seguimos en el “mismo punto” sin conquistar un proyecto nuevo, si tú tienes este pensamiento, el libro No vas tarde del autor Etam Areté es para ti.

TE PUEDE INTERESAR: La mejor prevención para la depresión, ansiedad y el estrés

¿Para quién está dirigido este libro?

“No vas tarde” es para personas que rondan entre los 25 - 40 años, que piensan que van tarde o para aquellas que tienen más de 60 años y que tienen el pensamiento de que “ya no es momento de iniciar algo nuevo”, es mi manera de decirles que no van tarde.

Se trata de un libro que habla de virtudes y valores, que básicamente con base en ellos, yo implementé un modelo que llamé “Cazador de Sueños”, que es una metodología paso a paso (narrada en el libro), en donde yo comparto cómo es que lo he hecho para afortunadamente siempre lograr mis sueños por más locos que estos puedan parecer.