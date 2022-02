Tratan de ayudar a una tigresa de 3 patas en Tailandia

La tigresa no tiene pata trasera y los expertos de Freeland están preocupados por “ I-Douan ”, como fue apodada y que significa “ la amputada ”, esté en peligro por cazadores.

Freeland, que trabaja con el personal del Departamento tailandés de Conservación de Fauna, Flora y Parques Nacionales, tiene la esperanza de pode anestesiarla con un dardo tranquilizante y llevarla a una instalación del gobierno en donde tenga comida y seguridad adecuada. “Podemos encontrarla, no es difícil encontrarla”, aseguró a The Associated Press el directivo de Freeland-Tailandia Petcharat Sangchai. “Utilizamos el cuerpo de un búfalo muerto o una vaca y nos sentamos a esperar que se coma los restos, y utilizamos el arma de dardos para dispararle”, añade.

