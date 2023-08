¿Un poco raro? Streamers repiten frases y movimientos para ganar miles de dólares y son la sensación en TikTok

Pero un ‘ trend ’ que ha llamado la atención en los últimos días son aquellos tiktokers que se hace pasar por personajes no jugables de videojuegos , por lo que repiten frases, movimientos y gestos durante transmisiones en vivo , actividad que les he redituable, siendo que los más populares ganan miles de dólares al día.

Los personajes no jugables son conocidos como los NPC ( non playing characters ) en el mundo de los videojuegos y se caracterizan por ser aquellos que solo interactúan con el protagonista con frases limitadas y en ocasiones brindan instrucciones, misiones , dan pista o reaccionar a las diferentes elecciones de los jugadores.

Aunque no es la primera vez que los usuarios interactúan como un personaje de un videojuego, usualmente se limitaba a caminar, correr o realizar actividades como el o la protagonista del juego; pero este rol se ha transformado, tiktokers no solo imitan movimientos, simulan hablar de forma robótica y repetitiv a, creándoles ingresos a través de las peticiones de sus seguidores.

It’s been a year since our 1st NPC date 🥹

Estos movimientos, gestos robóticos y frases suelen no tener sentido y resultan inquietantes para cualquier persona que no esté familiarizada con esta tendencia; sobre todo para quienes desconocen de la cultura de los videojuegos.

De acuerdo con Stephanie Rennick, filósofa de la Universidad de Glasgow que ha estudiado los diálogos en los videojuegos, para el medio de comunicación The Guardian, “los NPC no se comportan como la gente común, no se ofenden si haces que se repitan una y otra vez. No esperan que cooperes en la conversación”, explicó.

Pinkydoll y Cherry Crush son las streamers más populares de este tren, así como que ambas tienen cuentas de OnlyFans, por lo que sus videos en TikTok carecen de contenido sexual, aunque algunos cuentan con tono erótico, por lo que parte del atractivo en sus lives es la sensación de control que tiene el espectador sobre la streamer.

“Vemos que el control se convierte en un sinónimo de intimidad”, dijo Christine Tran, investigadora doctoral de la Universidad de Toronto, para el medio de comunicación The Guardian.