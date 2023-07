‘Rosa Pastel’: El trend de TikTok que muestra la triste realidad de muchos jóvenes en México

Hoy en día es una canción que se sigue escuchando en fiestas y reuniones; así como también es parte de un trend llamado “Rosa Pastel” en la plataforma de vídeos cortos TikTok, donde también se exponen los sueños inalcanzables de los usuarios.

Al ritmo de “Sería mi superhéroe y que, todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás...”, los jóvenes internautas abren su corazón y cuentan sus sueños truncados o no cumplidos, luego de concluir la educación media y superior.

Como si se tratara de una “expectativa y realidad”, en la primera parte del vídeo los jóvenes expresan sus logros durante su tiempo como estudiantes universitarios y las aspiraciones que tenías, mientras que en una segunda parte se observa en lo que trabajan actualmente, el cual es completamente distinto a lo que estudiaron.