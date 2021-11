La Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación fue la encargada de elaborar una Guía de Lenguaje Inclusivo en la cual manejan diferentes alternativas para referirse a las personas cuya identidad de género esté fuera del binarismo.

Por ello, también atenderán en sus impresos y cuestionarios oficiales el género ‘no binario’, además del femenino y masculino. Con ello, la Universidad busca representar al conjunto estudiantil cuya identidad sea diferente y sumarse a la causa de evitar el “lenguaje excluyente”.

Asímismo, en la guía ofrecieron diferentes usos para evitar usar el masculino genérico, como por ejemplo, agregar ‘el/la’ antes de mencionar un cargo y, así especificar el género de la persona, para no excluir al sector femenino, pues grupos minoritarios han expresado con anterioridad que “lo que no se nombra no existe”.